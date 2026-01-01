Tududi adalah aplikasi produktivitas self-hosted untuk mengelola tugas, proyek, area, dan catatan dalam struktur hierarkis yang rapi. Ini lebih dari sekadar daftar tugas biasa, dengan mesin tugas berulang yang lengkap, sinkronisasi CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integrasi Telegram untuk pembuatan tugas dan ringkasan harian, serta OIDC/SSO opsional untuk deployment tim. Antarmukanya mendukung 24 bahasa dan mode gelap/terang.

Self-hosting Tududi menjaga data tugas Anda sepenuhnya di server Anda sendiri – tanpa langganan, tanpa penambangan data, dan tanpa akses pihak ketiga ke proyek dan catatan Anda. Karena berjalan di SQLite, tidak ada layanan database terpisah untuk dikelola: satu container, dua volume, dan alat produktivitas Anda berjalan di balik HTTPS.