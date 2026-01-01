Deploy Tududi instan.
Pengelola tugas dan proyek yang di-hosting sendiri dengan sinkronisasi CalDAV, tugas berulang, dan autentikasi OIDC.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Tududi
Tududi adalah aplikasi produktivitas self-hosted untuk mengelola tugas, proyek, area, dan catatan dalam struktur hierarkis yang rapi. Ini lebih dari sekadar daftar tugas biasa, dengan mesin tugas berulang yang lengkap, sinkronisasi CalDAV (tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird), integrasi Telegram untuk pembuatan tugas dan ringkasan harian, serta OIDC/SSO opsional untuk deployment tim. Antarmukanya mendukung 24 bahasa dan mode gelap/terang.
Self-hosting Tududi menjaga data tugas Anda sepenuhnya di server Anda sendiri – tanpa langganan, tanpa penambangan data, dan tanpa akses pihak ketiga ke proyek dan catatan Anda. Karena berjalan di SQLite, tidak ada layanan database terpisah untuk dikelola: satu container, dua volume, dan alat produktivitas Anda berjalan di balik HTTPS.
Fitur utama Tududi
Hierarki proyek dan area
Atur tugas di dalam proyek, kelompokkan proyek ke dalam area, dan lacak progres subtugas, semuanya dalam satu antarmuka yang bersih.
Sinkronisasi CalDAV
Sinkronkan tugas secara dua arah dengan klien yang kompatibel dengan CalDAV mana pun: tasks.org, Apple Reminders, Thunderbird, dan lainnya.
Mesin tugas berulang
Jadwalkan tugas untuk diulang setiap hari, mingguan, bulanan, atau pola khusus dengan pembuatan instans masa depan secara otomatis.
Integrasi Telegram
Buat tugas dan terima ringkasan harian melalui bot Telegram tanpa membuka antarmuka web.
Dukungan OIDC dan SSO
Autentikasi melalui Google, Okta, Keycloak, Azure AD, atau penyedia OpenID Connect mana pun untuk deployment tim.
Jalankan Tududi lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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