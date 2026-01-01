LibreBooking adalah fork berbasis komunitas dari Booked Scheduler yang mengubah browser web apa pun menjadi meja reservasi swalayan untuk ruangan, kendaraan, peralatan laboratorium, fasilitas olahraga, atau sumber daya bersama lainnya. Tampilan ketersediaan bergaya kalender, pemesanan berulang, alur kerja persetujuan, dan kuota memungkinkan organisasi mengganti spreadsheet dan kotak masuk bersama dengan sistem pemesanan terstruktur.

Self-hosting LibreBooking di VPS Anda sendiri menjaga data reservasi, detail kontak anggota, dan riwayat penggunaan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan pada kalender SaaS pihak ketiga. Database MariaDB yang dibundel mempertahankan setiap definisi reservasi, grup, dan aksesori di seluruh restart.