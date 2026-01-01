Deploy LibreBooking instan
Sistem penjadwalan dan reservasi sumber daya sumber terbuka untuk ruangan, peralatan, dan aset organisasi bersama.
Pilih paket VPS untuk LibreBooking
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan LibreBooking
LibreBooking adalah fork berbasis komunitas dari Booked Scheduler yang mengubah browser web apa pun menjadi meja reservasi swalayan untuk ruangan, kendaraan, peralatan laboratorium, fasilitas olahraga, atau sumber daya bersama lainnya. Tampilan ketersediaan bergaya kalender, pemesanan berulang, alur kerja persetujuan, dan kuota memungkinkan organisasi mengganti spreadsheet dan kotak masuk bersama dengan sistem pemesanan terstruktur.
Self-hosting LibreBooking di VPS Anda sendiri menjaga data reservasi, detail kontak anggota, dan riwayat penggunaan sepenuhnya di bawah kendali Anda, tanpa biaya per pengguna dan tanpa ketergantungan pada kalender SaaS pihak ketiga. Database MariaDB yang dibundel mempertahankan setiap definisi reservasi, grup, dan aksesori di seluruh restart.
Fitur utama LibreBooking
Reservasi sumber daya
Pesan ruangan, peralatan, dan aset bersama melalui tampilan bergaya kalender dengan tata letak harian, mingguan, dan bulanan.
Pemesanan berulang
Jadwalkan reservasi berulang harian, mingguan, atau bulanan dengan deteksi konflik dan kontrol tanggal berakhir.
Persetujuan alur kerja
Mengharuskan reservasi disetujui oleh administrator sumber daya sebelum berlaku, disertai notifikasi email di setiap langkah.
Grup dan perizinan
Tetapkan pengguna ke grup, berikan akses per sumber daya, dan terapkan kuota pemesanan untuk menjaga aset dengan permintaan tinggi terdistribusi secara adil.
Aksesori dan add-on
Lampirkan aksesori dengan jumlah terbatas seperti proyektor atau mikrofon ke reservasi agar inventaris tetap sinkron.
REST API dan laporan
Integrasikan dengan sistem eksternal melalui REST API dan tarik laporan pemanfaatan untuk menginformasikan perencanaan kapasitas.
Jalankan LibreBooking lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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