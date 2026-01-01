Deploy instan SoulSync.
Platform penemuan musik dan manajemen koleksi otomatis yang menjembatani layanan streaming ke pustaka yang di-hosting sendiri milik Anda.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SoulSync
SoulSync adalah platform manajemen musik cerdas yang menghubungkan akun streaming Anda â€” Spotify, Tidal, Qobuz, dan Deezer â€” ke library musik self-hosted Anda. Aplikasi ini secara otomatis mencerminkan playlist, memantau artis untuk rilisan baru, memperkaya metadata melalui sepuluh background worker paralel, dan mengatur file yang diunduh menggunakan konvensi penamaan pilihan Anda.
Tidak seperti media server pasif, SoulSync secara aktif mengelola koleksi Anda: aplikasi ini menghasilkan playlist penemuan yang dipersonalisasi, menyinkronkan riwayat mendengarkan, dan terintegrasi dengan Plex, Jellyfin, atau Navidrome untuk menjaga library lokal Anda tetap selaras dengan selera streaming Anda. Self-hosting menjaga data mendengarkan Anda tetap pribadi dan koleksi Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda.
Fitur utama SoulSync
Sinkronisasi layanan streaming
Sinkronkan playlist dari Spotify, Tidal, Qobuz, dan Deezer langsung ke perpustakaan musik lokal Anda dengan pembaruan otomatis.
Pemantauan rilis seniman
Lacak artis favorit dan secara otomatis mengunduh rilis baru segera setelah muncul di platform streaming yang terhubung.
Pengayaan Metadata
Sepuluh pekerja latar belakang paralel mengambil karya seni, lirik, dan tag dari MusicBrainz, Spotify, Genius, dan LRClib untuk menjaga koleksi Anda tetap tertata rapi.
Integrasi server media
Hubungkan ke Plex, Jellyfin, atau Navidrome agar perpustakaan lokal Anda tetap sinkron dengan riwayat streaming dan daftar putar Anda.
Daftar putar penemuan
Buat playlist yang dipersonalisasi â€“ Release Radar, Discovery Weekly, dan mix dekade atau genre â€“ berdasarkan kebiasaan mendengarkan Anda.
Jalankan SoulSync lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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