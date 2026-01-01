SoulSync adalah platform manajemen musik cerdas yang menghubungkan akun streaming Anda â€” Spotify, Tidal, Qobuz, dan Deezer â€” ke library musik self-hosted Anda. Aplikasi ini secara otomatis mencerminkan playlist, memantau artis untuk rilisan baru, memperkaya metadata melalui sepuluh background worker paralel, dan mengatur file yang diunduh menggunakan konvensi penamaan pilihan Anda.

Tidak seperti media server pasif, SoulSync secara aktif mengelola koleksi Anda: aplikasi ini menghasilkan playlist penemuan yang dipersonalisasi, menyinkronkan riwayat mendengarkan, dan terintegrasi dengan Plex, Jellyfin, atau Navidrome untuk menjaga library lokal Anda tetap selaras dengan selera streaming Anda. Self-hosting menjaga data mendengarkan Anda tetap pribadi dan koleksi Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda.