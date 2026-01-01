Audiobookshelf adalah server media self-hosted komprehensif yang dibuat khusus untuk audiobook, podcast, dan ebook. Platform ini menyediakan Progressive Web App yang dapat diakses dari browser mana pun, serta aplikasi native iOS dan Android dengan dukungan mendengarkan offline. Platform ini melakukan streaming semua format audio secara instan, mengambil metadata dan sampul secara otomatis, serta menjaga progres pemutaran individual tetap sinkron di semua perangkat untuk setiap pengguna.

Self-hosting memberi Anda kendali penuh atas library media Anda — tanpa biaya langganan, tanpa batas ukuran file, dan tanpa keterikatan vendor. Pengunduhan podcast otomatis, pembuatan RSS feed, manajemen bab, dan alat penggabungan file audio menjadikan Audiobookshelf pengganti lengkap untuk platform audiobook komersial sambil menjaga kebiasaan mendengarkan dan konten yang Anda beli sepenuhnya pribadi.