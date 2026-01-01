Deploy Audiobookshelf instan.
Server audiobook dan podcast self-hosted dengan dukungan multi-user, aplikasi seluler offline, dan pengambilan metadata otomatis.
Pilih paket VPS untuk Audiobookshelf
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Audiobookshelf
Audiobookshelf adalah server media self-hosted komprehensif yang dibuat khusus untuk audiobook, podcast, dan ebook. Platform ini menyediakan Progressive Web App yang dapat diakses dari browser mana pun, serta aplikasi native iOS dan Android dengan dukungan mendengarkan offline. Platform ini melakukan streaming semua format audio secara instan, mengambil metadata dan sampul secara otomatis, serta menjaga progres pemutaran individual tetap sinkron di semua perangkat untuk setiap pengguna.
Self-hosting memberi Anda kendali penuh atas library media Anda — tanpa biaya langganan, tanpa batas ukuran file, dan tanpa keterikatan vendor. Pengunduhan podcast otomatis, pembuatan RSS feed, manajemen bab, dan alat penggabungan file audio menjadikan Audiobookshelf pengganti lengkap untuk platform audiobook komersial sambil menjaga kebiasaan mendengarkan dan konten yang Anda beli sepenuhnya pribadi.
Fitur utama Audiobookshelf
Sinkronisasi progres multi-pengguna
Setiap pengguna mempertahankan progres pemutaran independen yang tersinkronisasi di seluruh browser dan perangkat seluler, menjadikannya ideal untuk berbagi dengan keluarga atau rumah tangga.
Aplikasi mobile offline
Aplikasi native iOS dan Android memungkinkan pengguna mengunduh konten untuk didengarkan tanpa koneksi internet, sangat cocok untuk perjalanan pulang-pergi dan bepergian.
Pengambilan metadata otomatis
Sampul buku dan metadata diambil secara otomatis dari Audible, Google Books, iTunes, dan sumber lainnya, menjaga tampilan perpustakaan Anda tetap rapi tanpa usaha manual.
Manajemen Podcast
Berlangganan podcast, unduh otomatis episode baru, dan buat feed RSS pribadi agar Anda dapat mendengarkan di pemutar podcast apa pun yang sudah Anda gunakan.
Bab alat
Edit dan cari data bab melalui Audnexus API, lalu sematkan metadata yang diperbarui langsung ke file audio untuk navigasi bab yang akurat.
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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