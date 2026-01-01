Penpot adalah platform desain dan prototyping open-source pertama yang dibangun khusus untuk kolaborasi lintas domain antara desainer dan developer. Berbeda dengan alternatif proprietary yang mengunci tim pada model langganan dan ekosistem tertutup, Penpot dibangun di atas standar web terbuka, menghasilkan SVG native, dan membuat kode siap CSS yang dapat digunakan developer secara langsung dalam proyek mereka.

Self-hosting Penpot di VPS Anda sendiri menjaga semua file desain, pekerjaan klien, dan kekayaan intelektual secara eksklusif di server Anda â€” tanpa biaya per pengguna, tanpa vendor lock-in, dan kontrol penuh atas infrastruktur desain serta data Anda.