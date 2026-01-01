Deploy Penpot instan.
Platform desain UI/UX dan prototyping open-source yang dibangun berdasarkan standar web untuk desainer dan developer.
Pilih paket VPS untuk Penpot
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Penpot
Penpot adalah platform desain dan prototyping open-source pertama yang dibangun khusus untuk kolaborasi lintas domain antara desainer dan developer. Berbeda dengan alternatif proprietary yang mengunci tim pada model langganan dan ekosistem tertutup, Penpot dibangun di atas standar web terbuka, menghasilkan SVG native, dan membuat kode siap CSS yang dapat digunakan developer secara langsung dalam proyek mereka.
Self-hosting Penpot di VPS Anda sendiri menjaga semua file desain, pekerjaan klien, dan kekayaan intelektual secara eksklusif di server Anda â€” tanpa biaya per pengguna, tanpa vendor lock-in, dan kontrol penuh atas infrastruktur desain serta data Anda.
Fitur utama Penpot
Kolaborasi Real-time
Beberapa desainer dapat bekerja pada file yang sama secara bersamaan dengan kehadiran kursor, komentar sebaris, dan pembaruan langsung.
Output SVG asli
Setiap desain diekspor ke SVG standar dengan properti CSS yang dapat disalin langsung oleh developer ke dalam kode, menghilangkan tebak-tebakan saat serah terima.
Sistem Komponen
Bangun sistem desain terukur dengan komponen yang dapat digunakan kembali, varian, penimpaan bertingkat, dan pustaka bersama di seluruh proyek.
Prototyping Interaktif
Buat prototipe yang dapat diklik dengan transisi, overlay, dan perilaku pengguliran untuk menguji dan memvalidasi alur pengguna sebelum pengembangan.
Serah terima pengembang
Panel Inspeksi menampilkan nilai CSS, dimensi, dan aset sehingga developer mendapatkan spesifikasi yang akurat tanpa perlu akses ke alat desain.
Plugin ekosistem
Perluas Penpot dengan API plugin JavaScript untuk membangun alur kerja kustom dan berintegrasi dengan toolchain desain Anda yang sudah ada.
Jalankan Penpot lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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