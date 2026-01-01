RustDesk adalah platform remote desktop open-source yang dibangun dengan Rust, menyediakan alternatif self-hosted untuk TeamViewer dan AnyDesk tanpa batasan penggunaan, batasan jumlah pengguna, atau biaya lisensi berulang. Ini men-deploy dua komponen server â€” hbbs untuk manajemen koneksi dan hbbr untuk relay â€” memungkinkan koneksi peer-to-peer langsung dengan fallback otomatis ketika firewall mencegah perutean langsung.

Self-hosting server RustDesk berarti sesi akses jarak jauh Anda tidak pernah dirutekan melalui infrastruktur pihak ketiga. Kunci enkripsi, log koneksi, dan kebijakan akses tetap berada di bawah kendali Anda, menjadikannya cocok untuk tim TI dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.