Deploy instan RustDesk.
Server desktop jarak jauh open-source yang memberi Anda kontrol penuh atas akses jarak jauh yang aman tanpa biaya langganan atau perutean data melalui pihak ketiga.
Pilih paket VPS untuk RustDesk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RustDesk
RustDesk adalah platform remote desktop open-source yang dibangun dengan Rust, menyediakan alternatif self-hosted untuk TeamViewer dan AnyDesk tanpa batasan penggunaan, batasan jumlah pengguna, atau biaya lisensi berulang. Ini men-deploy dua komponen server â€” hbbs untuk manajemen koneksi dan hbbr untuk relay â€” memungkinkan koneksi peer-to-peer langsung dengan fallback otomatis ketika firewall mencegah perutean langsung.
Self-hosting server RustDesk berarti sesi akses jarak jauh Anda tidak pernah dirutekan melalui infrastruktur pihak ketiga. Kunci enkripsi, log koneksi, dan kebijakan akses tetap berada di bawah kendali Anda, menjadikannya cocok untuk tim TI dengan persyaratan kepatuhan yang ketat.
Fitur utama RustDesk
Tidak ada biaya langganan
Menghilangkan biaya lisensi per-kursi yang lazim pada solusi desktop jarak jauh komersial, menjadikannya ekonomis untuk tim yang berkembang.
Enkripsi Ujung ke Ujung
Semua sesi jarak jauh dienkripsi, dengan kunci kriptografi disimpan di server Anda sendiri daripada penyedia komersial.
Klien lintas platform
Aplikasi klien tersedia untuk Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS, memungkinkan akses jarak jauh dari hampir semua perangkat.
P2P dengan Relay Fallback
Membangun koneksi peer-to-peer langsung untuk performa terbaik, secara otomatis beralih ke relai ketika NAT atau firewall mengintervensi.
Akses tanpa pengawasan
Mendukung sesi jarak jauh tanpa pengawasan untuk manajemen server dan pemeliharaan di luar jam kerja tanpa memerlukan seseorang di mesin jarak jauh.
Jalankan RustDesk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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