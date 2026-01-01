Deploy instan Invidious.
Antarmuka alternatif yang menjaga privasi untuk YouTube â€” tonton video tanpa iklan, pelacakan, atau akun Google.
Pilih paket VPS untuk Invidious
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Invidious
Invidious adalah antarmuka alternatif sumber terbuka yang menghargai privasi untuk YouTube yang memungkinkan penonton menonton video, menjelajahi saluran, dan mengikuti langganan tanpa terekspos pada pelacakan, iklan, atau persyaratan akun YouTube. UI web mengambil data video melalui proxy sisi server, sehingga YouTube tidak pernah melihat alamat IP penonton, sidik jari browser, atau cookie sesi â€” hanya IP instans Invidious yang muncul di log YouTube.
Melakukan self-hosting Invidious di VPS Anda memberi Anda pengalaman menonton YouTube pribadi tanpa iklan ditambah kemampuan untuk berbagi dengan teman dan keluarga. Langganan, daftar putar, dan riwayat tontonan tersimpan dalam database PostgreSQL pribadi di server Anda daripada di akun Google Anda, dan feed RSS memungkinkan Anda mengikuti saluran tanpa perlu membuka youtube.com.
Fitur utama Invidious
Tanpa pelacakan atau iklan
Video diproksi melalui server Anda, sehingga YouTube tidak pernah melihat alamat IP, sidik jari browser, atau data perilaku penonton â€“ dan tidak ada iklan pra-putar atau tengah-putar.
Tanpa akun Google
Tonton video, berlangganan saluran, membuat daftar putar, dan melacak riwayat tontonan tanpa perlu masuk ke akun Google atau menyetujui persyaratan YouTube.
Langganan dan umpan
Berlangganan saluran YouTube melalui akun lokal di instans Invidious Anda, dengan feed RSS opsional untuk mengikuti saluran di pembaca feed mana pun.
Kualitas dan pilihan codec
Pilih kualitas video, codec (VP9, AV1, H.264), dan bahasa audio secara manual daripada membiarkan kualitas otomatis YouTube yang memutuskan untuk Anda.
Dark mode dan tema
Beberapa tema bawaan termasuk mode gelap yang bersih, ditambah UI yang rapi dan minimalis tanpa mesin rekomendasi YouTube atau kekacauan sidebar.
JSON API untuk alat
API REST Komprehensif menyediakan data video, info channel, dan hasil pencarian sehingga alat eksternal dapat berintegrasi tanpa scraping HTML.
Jalankan Invidious lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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