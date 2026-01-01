Invidious adalah antarmuka alternatif sumber terbuka yang menghargai privasi untuk YouTube yang memungkinkan penonton menonton video, menjelajahi saluran, dan mengikuti langganan tanpa terekspos pada pelacakan, iklan, atau persyaratan akun YouTube. UI web mengambil data video melalui proxy sisi server, sehingga YouTube tidak pernah melihat alamat IP penonton, sidik jari browser, atau cookie sesi â€” hanya IP instans Invidious yang muncul di log YouTube.

Melakukan self-hosting Invidious di VPS Anda memberi Anda pengalaman menonton YouTube pribadi tanpa iklan ditambah kemampuan untuk berbagi dengan teman dan keluarga. Langganan, daftar putar, dan riwayat tontonan tersimpan dalam database PostgreSQL pribadi di server Anda daripada di akun Google Anda, dan feed RSS memungkinkan Anda mengikuti saluran tanpa perlu membuka youtube.com.