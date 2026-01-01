Faraday adalah platform manajemen kerentanan tingkat perusahaan yang memberikan tim keamanan ruang kerja terpadu untuk menemukan, melacak, dan mengatasi kerentanan di seluruh infrastruktur mereka. Platform ini terintegrasi dengan lebih dari 80 alat keamanan, secara otomatis mengimpor dan menormalisasi data pemindaian dari berbagai pemindai dan kerangka kerja pengujian sehingga tim dapat fokus pada analisis daripada penanganan data manual.

Self-hosting Faraday di VPS Anda memastikan bahwa temuan keamanan sensitif dan jejak audit tetap berada di bawah kendali penuh Anda, memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat untuk penanganan data kerentanan sambil memberikan kapabilitas perusahaan tanpa biaya berulang dari platform berbasis cloud.