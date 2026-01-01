Deploy Faraday dalam instalasi instan.
Platform manajemen kerentanan open-source yang memusatkan temuan keamanan dan menyederhanakan perbaikan bagi tim keamanan.
Pilih paket VPS untuk Faraday
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Faraday
Faraday adalah platform manajemen kerentanan tingkat perusahaan yang memberikan tim keamanan ruang kerja terpadu untuk menemukan, melacak, dan mengatasi kerentanan di seluruh infrastruktur mereka. Platform ini terintegrasi dengan lebih dari 80 alat keamanan, secara otomatis mengimpor dan menormalisasi data pemindaian dari berbagai pemindai dan kerangka kerja pengujian sehingga tim dapat fokus pada analisis daripada penanganan data manual.
Self-hosting Faraday di VPS Anda memastikan bahwa temuan keamanan sensitif dan jejak audit tetap berada di bawah kendali penuh Anda, memenuhi persyaratan kepatuhan yang ketat untuk penanganan data kerentanan sambil memberikan kapabilitas perusahaan tanpa biaya berulang dari platform berbasis cloud.
Fitur utama Faraday
80+ Integrasi Alat
Mengimpor dan menormalisasi data kerentanan secara otomatis dari pemindai standar industri dan kerangka kerja pengujian, menghilangkan agregasi data manual.
Kolaborasi Tim
Ruang kerja multi-pengguna dengan kontrol akses berbasis peran memungkinkan tim keamanan berkolaborasi dalam penilaian dan melacak kepemilikan remediasi secara real-time.
Prioritas Risiko
Mesin penilaian risiko dan prioritisasi bawaan membantu tim memfokuskan upaya remediasi pada kerentanan yang menimbulkan ancaman aktual terbesar.
Pelaporan kepatuhan
Template laporan kustom dan jejak audit membantu petugas kepatuhan menunjukkan peningkatan postur keamanan dan memenuhi persyaratan regulasi.
RESTful API
API REST lengkap memungkinkan integrasi dengan pipeline CI/CD dan alat SIEM, memungkinkan tim DevSecOps mengotomatiskan pelacakan kerentanan di seluruh SDLC.
Jalankan Faraday lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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