Mathesar adalah aplikasi web sumber terbuka yang menempatkan antarmuka bergaya spreadsheet di atas database PostgreSQL apa pun. Alih-alih mengganti database Anda, Mathesar terhubung langsung menggunakan peran dan izin PostgreSQL asli, sehingga setiap pengguna melihat data persis yang diizinkan untuk mereka akses â€” tanpa memerlukan lapisan identitas terpisah.

Self-hosting Mathesar menjaga data Anda tetap dalam kendali Anda sambil memberikan anggota tim non-teknis cara untuk melakukan kueri, memfilter, dan mengedit catatan melalui antarmuka grid yang familiar. Developer tetap memiliki akses penuh ke skema Postgres yang mendasarinya, yang berarti Mathesar bekerja bersama alat Anda yang sudah ada daripada menggantinya.