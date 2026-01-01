Deploy Mathesar instan.
Antarmuka open-source bergaya spreadsheet untuk menjelajahi dan mengedit database PostgreSQL tanpa menulis SQL.
Pilih paket VPS untuk Mathesar
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Mathesar
Mathesar adalah aplikasi web sumber terbuka yang menempatkan antarmuka bergaya spreadsheet di atas database PostgreSQL apa pun. Alih-alih mengganti database Anda, Mathesar terhubung langsung menggunakan peran dan izin PostgreSQL asli, sehingga setiap pengguna melihat data persis yang diizinkan untuk mereka akses â€” tanpa memerlukan lapisan identitas terpisah.
Self-hosting Mathesar menjaga data Anda tetap dalam kendali Anda sambil memberikan anggota tim non-teknis cara untuk melakukan kueri, memfilter, dan mengedit catatan melalui antarmuka grid yang familiar. Developer tetap memiliki akses penuh ke skema Postgres yang mendasarinya, yang berarti Mathesar bekerja bersama alat Anda yang sudah ada daripada menggantinya.
Fitur utama Mathesar
Pengeditan gaya spreadsheet
Jelajahi, filter, urutkan, dan edit baris di tabel mana pun melalui grid yang familier â€” tidak perlu SQL atau klien database.
Visual query builder
Bangun kueri dengan gabungan, agregasi, dan filter melalui antarmuka point-and-click yang tetap sinkron dengan skema Postgres Anda.
Kontrol akses bawaan
Mathesar menggunakan peran dan izin PostgreSQL yang sebenarnya, sehingga apa yang dapat dilihat dan diedit pengguna selalu diatur oleh aturan keamanan database Anda sendiri.
Impor dan ekspor CSV
Unggah file CSV atau TSV langsung ke tabel, atau ekspor tampilan apa pun ke spreadsheet untuk analisis offline.
Formulir data yang dapat dibagikan
Buat formulir input sederhana yang memungkinkan kolaborator menambahkan baris ke tabel tanpa memperlihatkan antarmuka database lengkap.
Jalankan Mathesar lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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