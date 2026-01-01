Deploy instan Mopidy.
Server musik Python yang dapat diperluas yang melakukan streaming dari file lokal, Spotify, SoundCloud, TuneIn, dan lainnya melalui satu antarmuka browser.
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Mopidy adalah server musik yang dapat diperluas yang ditulis dalam Python yang menjembatani puluhan sumber audio di balik satu antrean pemutaran. Dengan ekstensi yang sesuai terinstal, Mopidy dapat mengalirkan file lokal bersama Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast, dan radio Internet, sambil mengeksposnya melalui API MPD, HTTP, dan JSON-RPC sehingga klien MPD atau frontend web apa pun dapat menggerakkan pustaka yang sama.
Template ini menggabungkan Mopidy bersama dengan frontend web Iris yang populer, memberi Anda antarmuka berbasis browser untuk menjelajahi pustaka, membuat antrean, dan mengelola daftar putar dari perangkat apa pun. Self-hosting Mopidy di VPS menjaga sumber musik gabungan Anda di balik satu titik akhir pribadi tanpa biaya langganan per sumber di luar penyedia upstream yang sudah Anda gunakan.
Fitur utama Mopidy
Iris web frontend
Ekstensi Iris yang dibundel menyediakan antarmuka pengguna (UI) browser yang rapi untuk menjelajahi sumber, mengantrekan trek, dan mengelola daftar putar dari desktop atau perangkat seluler.
Pemutaran multi-sumber
Instal ekstensi untuk menggabungkan Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast, dan file lokal ke dalam satu antrean terpadu.
Dukungan protokol MPD
Mendukung protokol Music Player Daemon di port 6600 sehingga klien MPD mana pun, seperti ncmpcpp, M.A.L.P., atau Cantata, dapat mengontrol pemutaran.
Ekstensi yang dapat diinstal Pip
Tambahkan sumber baru saat deployment melalui variabel PIP_PACKAGES tanpa membangun ulang image atau mengedit file konfigurasi.
JSON-RPC HTTP API
API HTTP dan WebSocket lengkap memungkinkan Anda membangun pengontrol kustom, asisten suara, atau pemicu otomatisasi rumah menggunakan mesin yang sama.
Snapcast siap
Jalur audio default menulis ke Snapcast FIFO sehingga Anda dapat melapisi pemutaran tersinkronisasi multi-ruangan di atasnya kapan pun Anda membutuhkannya.
Jalankan Mopidy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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