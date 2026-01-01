Mopidy adalah server musik yang dapat diperluas yang ditulis dalam Python yang menjembatani puluhan sumber audio di balik satu antrean pemutaran. Dengan ekstensi yang sesuai terinstal, Mopidy dapat mengalirkan file lokal bersama Spotify, SoundCloud, TuneIn, Bandcamp, YouTube, podcast, dan radio Internet, sambil mengeksposnya melalui API MPD, HTTP, dan JSON-RPC sehingga klien MPD atau frontend web apa pun dapat menggerakkan pustaka yang sama.

Template ini menggabungkan Mopidy bersama dengan frontend web Iris yang populer, memberi Anda antarmuka berbasis browser untuk menjelajahi pustaka, membuat antrean, dan mengelola daftar putar dari perangkat apa pun. Self-hosting Mopidy di VPS menjaga sumber musik gabungan Anda di balik satu titik akhir pribadi tanpa biaya langganan per sumber di luar penyedia upstream yang sudah Anda gunakan.