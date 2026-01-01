Overseerr adalah tool manajemen permintaan media open-source terkemuka untuk operator server Plex. Pengguna dapat menjelajahi antarmuka menakjubkan yang didukung TMDb untuk menemukan dan meminta film atau acara TV; admin meninjau dan menyetujui permintaan tersebut, yang kemudian secara otomatis dipenuhi melalui Sonarr dan Radarr. Autentikasi Plex menyediakan single sign-on tanpa hambatan, dan pemindai library mencegah duplikasi unduhan dengan memverifikasi konten yang sudah ada.

Self-hosting Overseerr di VPS Anda memberikan komunitas Plex Anda portal yang rapi dan selalu dapat diakses tanpa mengekspos tool otomatisasi backend. Sumber daya khusus memastikan penemuan media yang cepat dengan artwork resolusi tinggi, sementara penyimpanan persisten memastikan riwayat permintaan, akun pengguna, dan pengaturan integrasi tetap terlindungi meskipun ada restart dan pembaruan.