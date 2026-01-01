Deploy instan Overseerr.
Tool untuk mengelola pencarian dan permintaan media untuk Plex, dengan penjelajahan berbasis TMDb, workflow persetujuan, dan integrasi otomatis dengan Sonarr dan Radarr.
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Overseerr adalah tool manajemen permintaan media open-source terkemuka untuk operator server Plex. Pengguna dapat menjelajahi antarmuka menakjubkan yang didukung TMDb untuk menemukan dan meminta film atau acara TV; admin meninjau dan menyetujui permintaan tersebut, yang kemudian secara otomatis dipenuhi melalui Sonarr dan Radarr. Autentikasi Plex menyediakan single sign-on tanpa hambatan, dan pemindai library mencegah duplikasi unduhan dengan memverifikasi konten yang sudah ada.
Self-hosting Overseerr di VPS Anda memberikan komunitas Plex Anda portal yang rapi dan selalu dapat diakses tanpa mengekspos tool otomatisasi backend. Sumber daya khusus memastikan penemuan media yang cepat dengan artwork resolusi tinggi, sementara penyimpanan persisten memastikan riwayat permintaan, akun pengguna, dan pengaturan integrasi tetap terlindungi meskipun ada restart dan pembaruan.
Fitur utama Overseerr
Plex Single Sign-On
Pengguna melakukan autentikasi dengan akun Plex mereka dan izin tersinkronisasi secara otomatis, sehingga tidak ada lapisan manajemen pengguna terpisah yang perlu dikelola.
Integrasi Sonarr dan Radarr
Permintaan yang disetujui langsung diteruskan ke Sonarr atau Radarr untuk pengunduhan otomatis dan pengiriman ke perpustakaan, menyelesaikan proses tanpa intervensi manual.
Antarmuka penemuan TMDb
Pengalaman menjelajah yang kaya visual yang didukung oleh The Movie Database memungkinkan pengguna menjelajahi konten yang sedang tren, populer, dan direkomendasikan sebelum membuat permintaan.
Pengajuan Persetujuan Alur Kerja
Admin meninjau permintaan yang tertunda melalui dashboard yang intuitif dengan kemampuan untuk menyetujui, menolak, atau menetapkan kuota per pengguna untuk mengelola kapasitas penyimpanan.
Notifikasi Multi-kanal
Memberi tahu pengguna tentang status permintaan melalui Discord, Telegram, Slack, email, webhook, Pushover, dan lainnya, dengan setiap saluran dapat dikonfigurasi secara independen.
Jalankan Overseerr lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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