Deploy instan Photofield.
Galeri foto yang di-hosting sendiri dan berfokus pada kecepatan, yang menampilkan ribuan gambar dalam linimasa yang mulus dan dapat diperbesar.
Pilih paket VPS untuk Photofield
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Photofield
Photofield adalah galeri foto *single-binary* *open-source* yang dibangun dengan satu obsesi: kecepatan. Alih-alih memaginasi foto menjadi *thumbnail* kecil, ia merender ribuan gambar sekaligus pada kanvas yang dapat diperbesar secara berkelanjutan, secara progresif memuat *tile* beresolusi lebih tinggi saat Anda menggeser dan mencubit. Hasilnya terasa lebih mirip penampil gambar *desktop* daripada galeri *web* biasa.
Menyimpan *Photofield* secara *self-host* di *VPS* Anda menjaga foto asli dan *metadata EXIF*-nya tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan layanan foto *SaaS*. Direktori sumber dipasang dalam mode *read-only* sehingga galeri tidak akan pernah dapat memodifikasi atau menghapus yang asli, menjadikannya *frontend* yang aman dan non-invasif untuk arsip yang ada yang disinkronkan melalui *rsync*, *SCP*, atau *Syncthing*.
Fitur utama Photofield
Linimasa yang dapat diperbesar
Geser dan cubit untuk menelusuri puluhan ribu foto pada satu kanvas tanpa batas dengan streaming ubin multi-resolusi.
Deployment biner tunggal
Satu biner Go menyematkan UI, basis data geolokasi, dan pengindeks, sehingga kontainer dapat berjalan dalam hitungan detik tanpa layanan basis data eksternal.
Pustaka hanya-baca
Direktori foto dipasang dalam mode hanya-baca sehingga galeri tidak akan pernah bisa memodifikasi, mengganti nama, atau menghapus file asli selama pengindeksan.
Reverse geocoding lokal
Database geolokasi bawaan menguraikan koordinat GPS EXIF menjadi nama tempat sepenuhnya offline, tanpa panggilan API peta pihak ketiga.
Pengindeksan Cepat
Pengindeks memindai foto baru dengan kecepatan ribuan file per detik di SSD dan memperbarui galeri secara progresif tanpa menghalangi penjelajahan.
Pencarian AI Opsional
Hubungkan host Photofield AI eksternal untuk mengaktifkan pencarian gambar semantik dan deteksi wajah di seluruh koleksi.
Jalankan Photofield lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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