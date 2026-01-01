Photofield adalah galeri foto *single-binary* *open-source* yang dibangun dengan satu obsesi: kecepatan. Alih-alih memaginasi foto menjadi *thumbnail* kecil, ia merender ribuan gambar sekaligus pada kanvas yang dapat diperbesar secara berkelanjutan, secara progresif memuat *tile* beresolusi lebih tinggi saat Anda menggeser dan mencubit. Hasilnya terasa lebih mirip penampil gambar *desktop* daripada galeri *web* biasa.

Menyimpan *Photofield* secara *self-host* di *VPS* Anda menjaga foto asli dan *metadata EXIF*-nya tetap berada di dalam infrastruktur yang Anda kendalikan, bukan layanan foto *SaaS*. Direktori sumber dipasang dalam mode *read-only* sehingga galeri tidak akan pernah dapat memodifikasi atau menghapus yang asli, menjadikannya *frontend* yang aman dan non-invasif untuk arsip yang ada yang disinkronkan melalui *rsync*, *SCP*, atau *Syncthing*.