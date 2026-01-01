MindsDB adalah platform AI open-source yang menghadirkan machine learning langsung ke infrastruktur database Anda yang sudah ada melalui SQL. Alih-alih membangun pipeline ML terpisah, Anda membuat, melatih, dan mengkueri model prediktif dengan sintaks SQL standar menggunakan data PostgreSQL, MySQL, atau MongoDB Anda. Ini mendukung AutoML, peramalan deret waktu, klasifikasi, dan integrasi dengan OpenAI, Hugging Face, serta penyedia AI lainnya.

Mendeploy MindsDB di VPS Anda sendiri menjaga data pelatihan dan artefak model tetap berada dalam infrastruktur Anda, menyediakan sumber daya khusus untuk pelatihan model, dan menghilangkan biaya cloud per prediksi, menjadikan AI dapat diakses oleh tim data dengan biaya tetap yang dapat diprediksi.