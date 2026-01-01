Deploy instan MindsDB.
Platform AI yang memungkinkan Anda membuat dan mengkueri model machine learning dari database Anda menggunakan SQL standar.
Pilih paket VPS untuk MindsDB
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan MindsDB
MindsDB adalah platform AI open-source yang menghadirkan machine learning langsung ke infrastruktur database Anda yang sudah ada melalui SQL. Alih-alih membangun pipeline ML terpisah, Anda membuat, melatih, dan mengkueri model prediktif dengan sintaks SQL standar menggunakan data PostgreSQL, MySQL, atau MongoDB Anda. Ini mendukung AutoML, peramalan deret waktu, klasifikasi, dan integrasi dengan OpenAI, Hugging Face, serta penyedia AI lainnya.
Mendeploy MindsDB di VPS Anda sendiri menjaga data pelatihan dan artefak model tetap berada dalam infrastruktur Anda, menyediakan sumber daya khusus untuk pelatihan model, dan menghilangkan biaya cloud per prediksi, menjadikan AI dapat diakses oleh tim data dengan biaya tetap yang dapat diprediksi.
Fitur utama MindsDB
ML Berbasis SQL
Buat dan kueri model machine learning dengan SQL standar, tanpa framework Python atau pipeline ML terpisah yang diperlukan.
AutoML Engine
Rekayasa fitur otomatis dan pemilihan model mengurangi keahlian yang dibutuhkan untuk menerapkan model prediktif yang akurat.
Dukungan Multi-Database
Hubungkan ke PostgreSQL, MySQL, MongoDB, dan lainnya untuk melatih model langsung pada data produksi Anda yang sudah ada.
Integrasi Model AI
Integrasikan OpenAI, Hugging Face, dan penyedia lainnya untuk menambahkan NLP bertenaga GPT dan kemampuan AI kustom melalui SQL.
Peramalan Deret Waktu
Bangun peramalan permintaan, deteksi anomali, dan model prediksi inventaris tanpa pengetahuan ML khusus.
Jalankan MindsDB lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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