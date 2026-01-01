Deploy instan SyncLounge.
Plex watch parties â€” selenggarakan malam film dan TV yang tersinkronisasi bersama teman dan keluarga di berbagai server Plex.
Pilih paket VPS untuk SyncLounge
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SyncLounge
SyncLounge adalah koordinator "sesi nonton bersama" yang di-hosting sendiri untuk Plex Media Server. Ini menyinkronkan pemutaran di berbagai klien Plex secara real time â€” ketika satu penonton menjeda, semua orang menjeda; ketika satu orang mencari maju, semua orang menyusul. Setiap penonton melakukan streaming dari server Plex mereka sendiri, sehingga host tidak perlu membagikan pustaka mereka atau khawatir tentang bandwidth â€” SyncLounge hanya menjaga agar waktu pemutaran tetap selaras dan menyediakan ruang obrolan untuk grup.
Menghosting SyncLounge sendiri di VPS menjaga sesi nonton bersama tetap dalam kendali Anda, dengan pengguna masuk melalui akun Plex mereka yang sudah ada dan terhubung ke server Plex mereka sendiri. Dukungan daftar putih opsional membatasi instans Anda untuk teman, keluarga, atau pengguna server Plex tertentu.
Fitur utama SyncLounge
Sinkronisasi pemutaran real-time
Aksi putar, jeda, cari, dan volume tersinkronisasi di antara setiap peserta dalam milidetik, sehingga seluruh ruangan tetap sinkron.
Chat grup bawaan
Setiap ruangan dilengkapi dengan bilah sisi obrolan terintegrasi sehingga penonton dapat bereaksi dan berdiskusi tanpa meninggalkan pemutar.
Dukungan multi-server
Setiap penonton melakukan streaming dari server Plex mereka sendiri, sehingga host tidak perlu membagikan akses perpustakaan atau menguras bandwidth upload.
Plex single sign-on
Pengguna masuk dengan akun Plex mereka yang sudah ada â€” tidak perlu pendaftaran terpisah, tidak ada kata sandi tambahan untuk diingat.
Whitelist akses opsional
Variabel AUTH_LIST membatasi akses ke nama pengguna Plex tertentu, email, atau ID mesin server untuk deployment pribadi.
Jalankan SyncLounge lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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