SyncLounge adalah koordinator "sesi nonton bersama" yang di-hosting sendiri untuk Plex Media Server. Ini menyinkronkan pemutaran di berbagai klien Plex secara real time â€” ketika satu penonton menjeda, semua orang menjeda; ketika satu orang mencari maju, semua orang menyusul. Setiap penonton melakukan streaming dari server Plex mereka sendiri, sehingga host tidak perlu membagikan pustaka mereka atau khawatir tentang bandwidth â€” SyncLounge hanya menjaga agar waktu pemutaran tetap selaras dan menyediakan ruang obrolan untuk grup.

Menghosting SyncLounge sendiri di VPS menjaga sesi nonton bersama tetap dalam kendali Anda, dengan pengguna masuk melalui akun Plex mereka yang sudah ada dan terhubung ke server Plex mereka sendiri. Dukungan daftar putih opsional membatasi instans Anda untuk teman, keluarga, atau pengguna server Plex tertentu.