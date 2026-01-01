Deploy Coral Talk instan.
Platform komentar sumber terbuka dari Vox Media yang menata ulang diskusi dan moderasi di situs untuk ruang berita.
Pilih paket VPS untuk Coral Talk
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Coral Talk
Coral adalah platform komentar open-source yang dibangun oleh Vox Media untuk mendukung diskusi di situs yang lebih sehat bagi organisasi berita, penerbit, dan kreator konten. Ini menggantikan widget komentar pihak ketiga dengan sistem yang di-hosting sendiri, dirancang berdasarkan realitas menjalankan komunitas: beban kerja moderasi yang berat, aktor jahat, dan kebutuhan untuk menjaga data audiens tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri.
Dipercaya oleh lebih dari 500 ruang berita di 28 negara, termasuk The Washington Post dan The Financial Times, Coral menggabungkan pengalaman pembaca yang cepat dan mudah diakses dengan perangkat moderasi yang dibuat khusus untuk tim editorial. Hosting sendiri di VPS Anda menjaga identitas pembaca, riwayat komentar, dan sinyal keterlibatan di bawah kendali penuh Anda, bukan SaaS pihak ketiga.
Fitur utama Coral Talk
Toolkit moderasi
Saring dan setujui komentar secara massal dengan antrean reaksi, daftar kata terlarang, penandaan kata mencurigakan, dan pengaturan moderasi per cerita yang dirancang untuk tim editorial.
Tanya Jawab dan live chat
Ubah cerita menjadi mode Tanya Jawab atau obrolan langsung untuk menyelenggarakan sesi pakar, diskusi berita terkini, atau wawancara pembaca terstruktur.
Keterlibatan penulis
Komentar unggulan, lencana reporter, dan balasan staf langsung memungkinkan jurnalis menyoroti kontribusi terbaik dan menanggapi pembaca langsung di dalam utas.
Single sign-on
Hubungkan Coral ke lapisan identitas Anda yang sudah ada dengan SSO berbasis JWT, penyedia OAuth, atau akun lokal agar pembaca dapat menggunakan kembali login situs mereka.
Privasi dan kepemilikan data
Komentar, profil, dan riwayat moderasi tetap di VPS Anda di MongoDB, dengan ekspor yang ramah GDPR dan alat penghapusan yang sudah terpasang.
Dapat disematkan di CMS mana pun
Skrip sematan ringan menempatkan Coral ke dalam WordPress, Ghost, Drupal, atau tumpukan kustom tanpa mengunci situs Anda ke satu CMS pun.
Jalankan Coral Talk lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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