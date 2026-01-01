Coral adalah platform komentar open-source yang dibangun oleh Vox Media untuk mendukung diskusi di situs yang lebih sehat bagi organisasi berita, penerbit, dan kreator konten. Ini menggantikan widget komentar pihak ketiga dengan sistem yang di-hosting sendiri, dirancang berdasarkan realitas menjalankan komunitas: beban kerja moderasi yang berat, aktor jahat, dan kebutuhan untuk menjaga data audiens tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri.

Dipercaya oleh lebih dari 500 ruang berita di 28 negara, termasuk The Washington Post dan The Financial Times, Coral menggabungkan pengalaman pembaca yang cepat dan mudah diakses dengan perangkat moderasi yang dibuat khusus untuk tim editorial. Hosting sendiri di VPS Anda menjaga identitas pembaca, riwayat komentar, dan sinyal keterlibatan di bawah kendali penuh Anda, bukan SaaS pihak ketiga.