Diskon Coral Talk hingga 69%

Deploy Coral Talk instan.

Platform komentar sumber terbuka dari Vox Media yang menata ulang diskusi dan moderasi di situs untuk ruang berita.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
Pilih paket
Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy Coral Talk instan.

Pilih paket VPS untuk Coral Talk

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Coral Talk

Coral adalah platform komentar open-source yang dibangun oleh Vox Media untuk mendukung diskusi di situs yang lebih sehat bagi organisasi berita, penerbit, dan kreator konten. Ini menggantikan widget komentar pihak ketiga dengan sistem yang di-hosting sendiri, dirancang berdasarkan realitas menjalankan komunitas: beban kerja moderasi yang berat, aktor jahat, dan kebutuhan untuk menjaga data audiens tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri.

Dipercaya oleh lebih dari 500 ruang berita di 28 negara, termasuk The Washington Post dan The Financial Times, Coral menggabungkan pengalaman pembaca yang cepat dan mudah diakses dengan perangkat moderasi yang dibuat khusus untuk tim editorial. Hosting sendiri di VPS Anda menjaga identitas pembaca, riwayat komentar, dan sinyal keterlibatan di bawah kendali penuh Anda, bukan SaaS pihak ketiga.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Coral Talk

Toolkit moderasi

Saring dan setujui komentar secara massal dengan antrean reaksi, daftar kata terlarang, penandaan kata mencurigakan, dan pengaturan moderasi per cerita yang dirancang untuk tim editorial.

Tanya Jawab dan live chat

Ubah cerita menjadi mode Tanya Jawab atau obrolan langsung untuk menyelenggarakan sesi pakar, diskusi berita terkini, atau wawancara pembaca terstruktur.

Keterlibatan penulis

Komentar unggulan, lencana reporter, dan balasan staf langsung memungkinkan jurnalis menyoroti kontribusi terbaik dan menanggapi pembaca langsung di dalam utas.

Single sign-on

Hubungkan Coral ke lapisan identitas Anda yang sudah ada dengan SSO berbasis JWT, penyedia OAuth, atau akun lokal agar pembaca dapat menggunakan kembali login situs mereka.

Privasi dan kepemilikan data

Komentar, profil, dan riwayat moderasi tetap di VPS Anda di MongoDB, dengan ekspor yang ramah GDPR dan alat penghapusan yang sudah terpasang.

Dapat disematkan di CMS mana pun

Skrip sematan ringan menempatkan Coral ke dalam WordPress, Ghost, Drupal, atau tumpukan kustom tanpa mengunci situs Anda ke satu CMS pun.

Jalankan Coral Talk lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Rekomendasi lokasi server:

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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