Deploy PrestaShop dengan instalasi instan.
Platform e-commerce open-source yang canggih, digunakan oleh lebih dari 300.000 toko online di seluruh dunia, dilengkapi dengan manajemen produk lengkap, pembayaran, dan dukungan multi-bahasa.
Pilih paket VPS untuk PrestaShop
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PrestaShop
PrestaShop adalah platform e-commerce open-source berfitur lengkap yang digunakan oleh merchant di lebih dari 190 negara. Platform ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan toko online profesional secara langsung: pengelolaan katalog produk, pemrosesan pesanan, gateway pembayaran terintegrasi (PayPal, Stripe, dan lainnya), dukungan multi-bahasa dan multi-mata uang, serta alat SEO bawaan â€” semuanya dikelola dari dashboard back-office yang intuitif.
Meng-hosting PrestaShop di VPS Anda sendiri menjaga data pelanggan dan catatan pembayaran tetap dalam kendali Anda, memungkinkan Anda menyempurnakan PHP dan MySQL untuk performa puncak, dan skalabel dengan bisnis Anda tanpa biaya per transaksi atau harga per pengguna dari platform e-commerce ter-hosting.
Fitur utama PrestaShop
Full Produk Katalog
Kelola produk tanpa batas dengan varian, kombinasi, atribut, dan aturan harga yang fleksibel termasuk diskon massal dan kampanye promosi berbatas waktu.
Pembayaran Terintegrasi
Terima pembayaran melalui PayPal, Stripe, transfer bank, dan puluhan gateway regional melalui marketplace modul â€“ tidak memerlukan kode pembayaran khusus.
Multi-Bahasa & Mata Uang
Jual kepada pelanggan di seluruh dunia dengan dukungan asli untuk berbagai bahasa, mata uang, dan aturan pajak dalam satu instalasi toko dari satu dasbor admin.
SEO & Alat Marketing
URL yang dapat disesuaikan, meta fields, pembuatan sitemap, serta alat voucher diskon dan program loyalitas bawaan membantu meningkatkan traffic dan pembelian berulang.
Tema dan Modul
Sebuah marketplace dengan ribuan tema dan modul memungkinkan Anda memperluas desain dan fungsionalitas tanpa menyentuh kode, mulai dari live chat hingga poin loyalitas.
Jalankan PrestaShop lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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