PrestaShop adalah platform e-commerce open-source berfitur lengkap yang digunakan oleh merchant di lebih dari 190 negara. Platform ini menyediakan semua yang dibutuhkan untuk menjalankan toko online profesional secara langsung: pengelolaan katalog produk, pemrosesan pesanan, gateway pembayaran terintegrasi (PayPal, Stripe, dan lainnya), dukungan multi-bahasa dan multi-mata uang, serta alat SEO bawaan â€” semuanya dikelola dari dashboard back-office yang intuitif.

Meng-hosting PrestaShop di VPS Anda sendiri menjaga data pelanggan dan catatan pembayaran tetap dalam kendali Anda, memungkinkan Anda menyempurnakan PHP dan MySQL untuk performa puncak, dan skalabel dengan bisnis Anda tanpa biaya per transaksi atau harga per pengguna dari platform e-commerce ter-hosting.