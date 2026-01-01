Deploy instan Relaticle.
Open-source CRM dengan dukungan agen AI native, 30 alat MCP, dan REST API untuk mengotomatiskan alur kerja pelanggan.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Relaticle
Relaticle adalah platform CRM yang di-host sendiri, dibangun dengan dukungan agen AI asli sebagai intinya. Ini mengelola kontak, perusahaan, dan pipeline penjualan melalui antarmuka modern yang didukung Filament, sambil mengekspos 30 alat Model Context Protocol yang memungkinkan agen AI membaca dan menulis data CRM secara langsung â€” tanpa melakukan scraping UI atau mengandalkan integrasi yang rapuh.
Tidak seperti CRM tradisional yang menambahkan AI sebagai fitur tambahan, Relaticle dirancang dari awal untuk operasi agen manusia dan AI melalui model data yang sama. REST API menyediakan akses terprogram penuh, dan worker latar belakang Laravel Horizon menangani impor, notifikasi, serta otomatisasi terjadwal. Semua data tetap berada di database PostgreSQL pada infrastruktur Anda sendiri.
Fitur utama Relaticle
Dukungan Agen AI bawaan
30 alat Model Context Protocol bawaan memungkinkan agen AI membuat kontak, memperbarui pipeline, dan mengkueri data CRM secara langsung tanpa integrasi kustom.
Kontak dan Alur
Kelola kontak, perusahaan, kesepakatan, dan pipeline penjualan dalam CRM terstruktur yang dirancang untuk tim yang membutuhkan catatan andal dari setiap hubungan pelanggan.
Full REST API
REST API yang lengkap mengekspos semua objek CRM untuk skrip otomatisasi, integrasi pihak ketiga, dan pelaporan kustom tanpa mengakses antarmuka web.
Pemrosesan Tugas Latar Belakang
Laravel Horizon memproses pekerjaan dalam antrean untuk impor, notifikasi, dan tugas terjadwal tanpa memblokir antarmuka web selama operasi berat.
OAuth Sosial Login
Anggota tim masuk dengan akun GitHub atau Google, menghilangkan kebutuhan untuk mengelola kumpulan kredensial terpisah untuk CRM.
Jalankan Relaticle lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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