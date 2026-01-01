Relaticle adalah platform CRM yang di-host sendiri, dibangun dengan dukungan agen AI asli sebagai intinya. Ini mengelola kontak, perusahaan, dan pipeline penjualan melalui antarmuka modern yang didukung Filament, sambil mengekspos 30 alat Model Context Protocol yang memungkinkan agen AI membaca dan menulis data CRM secara langsung â€” tanpa melakukan scraping UI atau mengandalkan integrasi yang rapuh.

Tidak seperti CRM tradisional yang menambahkan AI sebagai fitur tambahan, Relaticle dirancang dari awal untuk operasi agen manusia dan AI melalui model data yang sama. REST API menyediakan akses terprogram penuh, dan worker latar belakang Laravel Horizon menangani impor, notifikasi, serta otomatisasi terjadwal. Semua data tetap berada di database PostgreSQL pada infrastruktur Anda sendiri.