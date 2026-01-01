Deploy instan FitTrackee.
Pelacak aktivitas luar ruangan yang dihosting sendiri untuk unggahan GPX, peta rute, dan statistik latihan untuk lari, bersepeda, dan mendaki.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FitTrackee
FitTrackee adalah pelacak aktivitas luar ruangan yang di-host sendiri, dibuat untuk para pelari, pengendara sepeda, pendaki, dan siapa saja yang merekam jejak GPX di jam tangan olahraga, ponsel, atau perangkat GPS. Unggah file aktivitas, visualisasikan rute di peta interaktif, dan tinjau statistik jarak, elevasi, kecepatan, dan durasi â€” semuanya pada infrastruktur yang Anda miliki, tanpa platform kebugaran pihak ketiga yang mengumpulkan data pergerakan Anda.
Menjalankan FitTrackee di VPS menjaga riwayat latihan, jejak lokasi, dan catatan pribadi Anda tetap privat dan portabel. Dukungan multi-pengguna, REST API yang terdokumentasi, data cuaca opsional per sesi latihan, dan federasi berbasis ActivityPub menjadikannya alternatif praktis untuk Strava atau Garmin Connect bagi individu, klub kecil, dan atlet yang peduli privasi.
Fitur utama FitTrackee
Pengunggahan file GPX
Impor jejak GPX dari jam tangan olahraga, ponsel, dan perangkat GPS untuk membangun arsip pribadi dari setiap aktivitas luar ruangan.
Peta rute interaktif
Visualisasikan setiap sesi latihan pada peta berbasis OpenStreetMap dengan pemutaran ulang trek penuh, zoom, dan tampilan detail per segmen.
Statistik aktivitas
Lacak jarak, durasi, peningkatan elevasi, kecepatan rata-rata, dan kecepatan di semua latihan yang direkam dan periode waktu.
Dukungan multi-olahraga
Catat lari, bersepeda, mendaki, ski, dan olahraga luar ruangan lainnya dalam satu linimasa dengan ringkasan per olahraga.
REST API dan federasi
API REST yang terdokumentasi dan federasi ActivityPub opsional memungkinkan Anda membuat skrip integrasi dan berbagi aktivitas di seluruh fediverse.
Kontrol privasi multi-pengguna
Meng-host akun untuk keluarga, teman, atau anggota klub dengan pengaturan visibilitas per aktivitas dan pendaftaran yang dikelola admin.
Jalankan FitTrackee lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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