FitTrackee adalah pelacak aktivitas luar ruangan yang di-host sendiri, dibuat untuk para pelari, pengendara sepeda, pendaki, dan siapa saja yang merekam jejak GPX di jam tangan olahraga, ponsel, atau perangkat GPS. Unggah file aktivitas, visualisasikan rute di peta interaktif, dan tinjau statistik jarak, elevasi, kecepatan, dan durasi â€” semuanya pada infrastruktur yang Anda miliki, tanpa platform kebugaran pihak ketiga yang mengumpulkan data pergerakan Anda.

Menjalankan FitTrackee di VPS menjaga riwayat latihan, jejak lokasi, dan catatan pribadi Anda tetap privat dan portabel. Dukungan multi-pengguna, REST API yang terdokumentasi, data cuaca opsional per sesi latihan, dan federasi berbasis ActivityPub menjadikannya alternatif praktis untuk Strava atau Garmin Connect bagi individu, klub kecil, dan atlet yang peduli privasi.