ArcadeDB adalah mesin database multi-model open-source yang dibangun untuk performa ekstrem di berbagai model data. Tidak seperti database model tunggal yang memaksa Anda memilih antara struktur graph, document, atau relational, ArcadeDB menangani semuanya secara native — menyimpan dan mengkueri hubungan graph, koleksi document, pasangan key-value, time series, vector embeddings, dan data geospatial dalam satu mesin dengan kepatuhan ACID penuh.

Dibuat oleh pendiri OrientDB, ArcadeDB dibangun dalam Java tingkat rendah yang dioptimalkan untuk minimal garbage collection, memungkinkan jutaan operasi record per detik. Antarmuka web ArcadeDB Studio bawaan menyediakan eksekusi query, manajemen schema, dan visualisasi graph — tidak ada client tools terpisah yang diperlukan setelah deployment.