Deploy ArcadeDB instan.
Database multi-model berkinerja tinggi yang mendukung data grafik, dokumen, key-value, deret waktu, dan vektor dalam satu engine.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ArcadeDB
ArcadeDB adalah mesin database multi-model open-source yang dibangun untuk performa ekstrem di berbagai model data. Tidak seperti database model tunggal yang memaksa Anda memilih antara struktur graph, document, atau relational, ArcadeDB menangani semuanya secara native — menyimpan dan mengkueri hubungan graph, koleksi document, pasangan key-value, time series, vector embeddings, dan data geospatial dalam satu mesin dengan kepatuhan ACID penuh.
Dibuat oleh pendiri OrientDB, ArcadeDB dibangun dalam Java tingkat rendah yang dioptimalkan untuk minimal garbage collection, memungkinkan jutaan operasi record per detik. Antarmuka web ArcadeDB Studio bawaan menyediakan eksekusi query, manajemen schema, dan visualisasi graph — tidak ada client tools terpisah yang diperlukan setelah deployment.
Fitur utama ArcadeDB
Mesin data multi-model
Simpan dan kueri data grafik, dokumen, key-value, deret waktu, dan vektor dalam satu database tanpa beralih alat atau menyinkronkan penyimpanan terpisah.
Tujuh bahasa kueri
Kueri menggunakan SQL, Cypher, Apache Gremlin, GraphQL, MongoDB Query Language, PromQL, atau protokol Redis – gunakan bahasa yang sesuai dengan model data Anda.
ArcadeDB Studio
Antarmuka web bawaan untuk menjalankan kueri, mengelola skema, memvisualisasikan data grafik, dan mengelola database tanpa alat klien eksternal.
Pencarian kemiripan vektor
Penyimpanan embedding vektor bawaan dan pencarian kesamaan untuk beban kerja AI dan machine learning bersama dengan data operasional Anda.
ACID berskala besar
Transaksi yang sepenuhnya sesuai ACID memproses jutaan catatan per detik, mulai dari deployment Raspberry Pi tertanam hingga cluster multi-node.
Jalankan ArcadeDB lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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