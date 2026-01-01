Crontab UI adalah aplikasi web Node.js open-source yang menggantikan pengeditan crontab manual yang rawan kesalahan dengan antarmuka visual yang aman. Menambah, menghapus, menjeda, dan melanjutkan pekerjaan hanya membutuhkan satu klik, dan setiap perubahan divalidasi sebelum diterapkan, sehingga kesalahan ketik tidak lagi menghentikan semua tugas terjadwal Anda sekaligus.

Self-hosting Crontab UI di VPS Anda sendiri memberi Anda panel kontrol pribadi untuk ratusan cron job dengan log kesalahan per-job, backup otomatis sebelum operasi berisiko, dan import/export untuk mereplikasi jadwal yang sama di berbagai mesin. Autentikasi dasar HTTP bawaan menjaga antarmuka tetap terlindungi tanpa memerlukan reverse proxy eksternal atau penyedia identitas.