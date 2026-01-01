Deploy instan Crontab UI.
Antarmuka berbasis web untuk mengelola cron job dengan aman dengan impor, ekspor, pencadangan, dan autentikasi HTTP.
Pilih paket VPS untuk Crontab UI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Crontab UI
Crontab UI adalah aplikasi web Node.js open-source yang menggantikan pengeditan crontab manual yang rawan kesalahan dengan antarmuka visual yang aman. Menambah, menghapus, menjeda, dan melanjutkan pekerjaan hanya membutuhkan satu klik, dan setiap perubahan divalidasi sebelum diterapkan, sehingga kesalahan ketik tidak lagi menghentikan semua tugas terjadwal Anda sekaligus.
Self-hosting Crontab UI di VPS Anda sendiri memberi Anda panel kontrol pribadi untuk ratusan cron job dengan log kesalahan per-job, backup otomatis sebelum operasi berisiko, dan import/export untuk mereplikasi jadwal yang sama di berbagai mesin. Autentikasi dasar HTTP bawaan menjaga antarmuka tetap terlindungi tanpa memerlukan reverse proxy eksternal atau penyedia identitas.
Fitur utama Crontab UI
Pengeditan pekerjaan yang aman
Tambahkan, edit, jeda, lanjutkan, dan hapus cron job melalui UI yang tervalidasi daripada mengambil risiko kesalahan sintaksis di file crontab mentah.
Impor dan Ekspor
Impor crontab yang sudah ada dalam hitungan detik dan ekspor konfigurasi lengkap Anda untuk menerapkan kembali jadwal yang sama di mesin lain tanpa SSH.
Backup otomatis
Crontab UI membuat cadangan sebelum setiap impor dan memungkinkan Anda melakukan snapshot serta memulihkan tugas Anda sesuai permintaan untuk memulihkan dari kesalahan.
Log error per pekerjaan
Setiap tugas terjadwal menulis log errornya sendiri sehingga Anda dapat mengaudit kegagalan dan memecahkan masalah tanpa perlu mencari di log sistem bersama.
Mailing dan Hook
Konfigurasi notifikasi email atau callback webhook per pekerjaan untuk memberi tahu tim Anda atau memicu otomatisasi lanjutan setelah setiap eksekusi.
Autentikasi HTTP
Lindungi UI web dengan autentikasi dasar bawaan agar hanya pengguna yang berwenang yang dapat melihat atau memodifikasi tugas terjadwal Anda.
Jalankan Crontab UI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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