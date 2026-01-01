FossFLOW adalah Progressive Web App (PWA) open-source untuk membuat diagram infrastruktur isometrik profesional langsung di browser Anda. Tidak seperti tool diagram berbasis cloud yang menyimpan dokumentasi arsitektur Anda di server pihak ketiga, FossFLOW beroperasi sepenuhnya di sisi klien. Dengan fitur simpan otomatis setiap 5 detik, ekspor JSON, dan dukungan offline, FossFLOW menjaga topologi jaringan sensitif dan desain sistem Anda tetap dalam kendali Anda setiap saat.

Menerapkan FossFLOW di VPS Anda menambahkan persistensi diagram sisi server sehingga diagram tetap ada setelah sesi browser berakhir dan dapat diakses oleh seluruh tim Anda dari perangkat mana pun â€“ tanpa perlu mengirim file melalui email atau bergantung pada platform komersial yang tunduk pada kebijakan retensi data dan pelanggaran keamanan.