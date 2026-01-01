Deploy instan FossFLOW.
Tool pembuatan diagram isometrik berbasis browser yang mengutamakan privasi untuk visualisasi infrastruktur dan arsitektur sistem.
Pilih paket VPS untuk FossFLOW
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FossFLOW
FossFLOW adalah Progressive Web App (PWA) open-source untuk membuat diagram infrastruktur isometrik profesional langsung di browser Anda. Tidak seperti tool diagram berbasis cloud yang menyimpan dokumentasi arsitektur Anda di server pihak ketiga, FossFLOW beroperasi sepenuhnya di sisi klien. Dengan fitur simpan otomatis setiap 5 detik, ekspor JSON, dan dukungan offline, FossFLOW menjaga topologi jaringan sensitif dan desain sistem Anda tetap dalam kendali Anda setiap saat.
Menerapkan FossFLOW di VPS Anda menambahkan persistensi diagram sisi server sehingga diagram tetap ada setelah sesi browser berakhir dan dapat diakses oleh seluruh tim Anda dari perangkat mana pun â€“ tanpa perlu mengirim file melalui email atau bergantung pada platform komersial yang tunduk pada kebijakan retensi data dan pelanggaran keamanan.
Fitur utama FossFLOW
Pendiagraman isometrik
Buat diagram isometrik gaya 3D yang mengomunikasikan tata letak infrastruktur, konfigurasi rak, dan tingkatan sistem dengan lebih jelas daripada diagram 2D datar.
Simpan Otomatis Setiap 5 detik
Pekerjaan disimpan secara otomatis setiap 5 detik, menghilangkan risiko kehilangan progres selama sesi pembuatan diagram yang panjang.
Dukungan Offline
Buat dan edit diagram tanpa koneksi internet â€” semua pemrosesan terjadi di browser Anda tanpa memerlukan perjalanan bolak-balik ke server.
JSON Impor & Ekspor
Bagikan diagram sebagai file JSON portabel atau impor diagram yang sudah ada untuk diedit tanpa terkunci pada format kepemilikan apa pun.
Tidak perlu akun
Aplikasi ini tidak memerlukan pendaftaran atau autentikasi pengguna, sehingga langsung dapat diakses oleh siapa pun di tim Anda.
Jalankan FossFLOW lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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