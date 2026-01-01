Deploy instan GoatCounter.
Analitik web yang ringan dan mengutamakan privasi, yang menampilkan page views dan wawasan pengunjung tanpa melacak data pribadi atau menggunakan cookie.
Pilih paket VPS untuk GoatCounter
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GoatCounter
GoatCounter adalah platform analitik web sumber terbuka yang sederhana, dirancang untuk developer yang menginginkan data tampilan halaman yang bermakna tanpa biaya privasi dari cookie pelacakan atau pengumpulan data pribadi. Ini menghitung tampilan halaman, perujuk, browser, negara, dan ukuran layar â€” tidak lebih. Tidak diperlukan banner persetujuan.
Tidak seperti platform analitik berat yang memerlukan banyak layanan, GoatCounter berjalan sebagai satu kontainer dengan database SQLite bawaan. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga semua data pengunjung di bawah kendali Anda, terisolasi sepenuhnya dari jaringan analitik pihak ketiga.
Fitur utama GoatCounter
Tanpa perlu cookie
Melacak tampilan halaman tanpa cookie atau pengenal persisten, sehingga tidak diperlukan spanduk persetujuan berdasarkan GDPR atau PECR.
Container tunggal yang ringan
Berjalan sebagai satu biner Go dengan database SQLite bawaan â€” tidak ada layanan database terpisah atau infrastruktur yang kompleks.
Pelacakan perujuk dan sumber
Menunjukkan situs, mesin pencari, dan kampanye mana yang mengarahkan traffic ke halaman Anda tanpa mengungkapkan identitas pengunjung.
Opsi statistik publik
Secara opsional, jadikan dasbor analitik Anda dapat dilihat publik sehingga pembaca dapat melihat statistik situs tanpa perlu akun.
Skrip Tracking dan API
Sematkan cuplikan JavaScript kecil atau gunakan REST API untuk menghitung tampilan halaman dari situs mana pun, SPA, atau layanan backend.
Jalankan GoatCounter lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
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