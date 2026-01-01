GoatCounter adalah platform analitik web sumber terbuka yang sederhana, dirancang untuk developer yang menginginkan data tampilan halaman yang bermakna tanpa biaya privasi dari cookie pelacakan atau pengumpulan data pribadi. Ini menghitung tampilan halaman, perujuk, browser, negara, dan ukuran layar â€” tidak lebih. Tidak diperlukan banner persetujuan.

Tidak seperti platform analitik berat yang memerlukan banyak layanan, GoatCounter berjalan sebagai satu kontainer dengan database SQLite bawaan. Self-hosting di VPS Anda sendiri menjaga semua data pengunjung di bawah kendali Anda, terisolasi sepenuhnya dari jaringan analitik pihak ketiga.