Gonic adalah server Subsonic gratis dan open-source yang ditulis dalam Go. Ini memberi Anda layanan streaming musik pribadi yang berfungsi dengan puluhan klien yang kompatibel dengan Subsonic yang populer â€” Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, dan lainnya â€” sehingga Anda dapat mendengarkan koleksi musik Anda sendiri dari perangkat apa pun.

Dibangun untuk efisiensi, Gonic menangani koleksi puluhan ribu trek tanpa memerlukan server database khusus. Ini mendukung transkoding audio on-the-fly, manajemen podcast, scrobbling ke Last.fm dan ListenBrainz, serta akses multi-pengguna dengan preferensi per pengguna. Ini berjalan dengan nyaman pada perangkat keras berdaya rendah seperti Raspberry Pi.