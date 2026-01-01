Deploy instan Gonic.
Server streaming musik ringan, mandiri, dengan kompatibilitas API Subsonic penuh untuk klien Subsonic apa pun.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Gonic
Gonic adalah server Subsonic gratis dan open-source yang ditulis dalam Go. Ini memberi Anda layanan streaming musik pribadi yang berfungsi dengan puluhan klien yang kompatibel dengan Subsonic yang populer â€” Symfonium, Amperfy, Dsub, Strawberry, dan lainnya â€” sehingga Anda dapat mendengarkan koleksi musik Anda sendiri dari perangkat apa pun.
Dibangun untuk efisiensi, Gonic menangani koleksi puluhan ribu trek tanpa memerlukan server database khusus. Ini mendukung transkoding audio on-the-fly, manajemen podcast, scrobbling ke Last.fm dan ListenBrainz, serta akses multi-pengguna dengan preferensi per pengguna. Ini berjalan dengan nyaman pada perangkat keras berdaya rendah seperti Raspberry Pi.
Fitur utama Gonic
Kompatibel dengan Subsonic API
Berfungsi langsung dengan semua klien Subsonic dan OpenSubsonic utama, memberi Anda pilihan aplikasi seluler dan desktop yang luas.
Transcoding secara langsung
Mengonversi audio ke format apa pun yang didukung secara waktu nyata, memungkinkan klien meminta bitrate dan codec yang sesuai dengan koneksi mereka.
Dukungan Scrobbling
Secara otomatis scrobble pemutaran ke Last.fm dan ListenBrainz agar riwayat mendengarkan Anda tetap akurat di semua klien.
Manajemen podcast
Berlangganan feed podcast dan kelola unduhan episode langsung dari server, menjaga semua audio di satu tempat.
Akses multi-pengguna
Buat akun terpisah dengan profil transkoding individual dan kontrol akses untuk berbagi dengan keluarga atau tim.
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Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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