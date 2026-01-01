Deploy FlareSolverr instan.
Proxy server untuk web scraping dan tool otomatisasi media dengan secara otomatis melewati proteksi Cloudflare dan DDoS-GUARD.
Pilih paket VPS untuk FlareSolverr
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan FlareSolverr
FlareSolverr adalah server proxy khusus yang menggunakan headless Chromium untuk secara otomatis menyelesaikan tantangan JavaScript, CAPTCHA, dan mekanisme perlindungan anti-bot lainnya yang diberlakukan oleh Cloudflare dan DDoS-GUARD. Ini menyediakan API HTTP sederhana yang dipanggil oleh tool seperti Jackett dan Prowlarr untuk mengakses situs yang dilindungi tanpa intervensi manual.
Self-hosting FlareSolverr di VPS Anda memastikan sumber daya khusus untuk operasi headless browser, ketersediaan 24/7 untuk media automation stack Anda, dan tingkat keberhasilan tantangan Cloudflare yang lebih baik dibandingkan dengan IP residensial yang lebih mungkin ditandai atau dibatasi.
Fitur utama FlareSolverr
Cloudflare Pintas
Otomatis menyelesaikan tantangan JS Cloudflare dan pemeriksaan integritas browser sehingga alat downstream dapat mengakses situs yang dilindungi tanpa penanganan manual.
Minimalis HTTP API
Menyediakan endpoint REST yang mudah yang dapat dipanggil oleh aplikasi apa pun untuk merutekan permintaan melalui proxy pemecah tantangan dengan upaya integrasi minimal.
Manajemen sesi
Mempertahankan sesi browser persisten dengan penyimpanan cookie sehingga permintaan berulang ke situs yang sama menghindari penyelesaian ulang tantangan yang tidak perlu.
Headless Chromium
Menggunakan mesin browser sungguhan untuk mengatasi tantangan yang memblokir klien HTTP dasar, mencapai tingkat keberhasilan yang lebih tinggi terhadap sistem deteksi bot modern.
arr Stack Kompatibel
Didukung secara native oleh Jackett, Prowlarr, dan alat otomatisasi media lainnya sebagai opsi proxy kelas satu untuk pengindeks yang dilindungi Cloudflare.
Jalankan FlareSolverr lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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