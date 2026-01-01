FlareSolverr adalah server proxy khusus yang menggunakan headless Chromium untuk secara otomatis menyelesaikan tantangan JavaScript, CAPTCHA, dan mekanisme perlindungan anti-bot lainnya yang diberlakukan oleh Cloudflare dan DDoS-GUARD. Ini menyediakan API HTTP sederhana yang dipanggil oleh tool seperti Jackett dan Prowlarr untuk mengakses situs yang dilindungi tanpa intervensi manual.

Self-hosting FlareSolverr di VPS Anda memastikan sumber daya khusus untuk operasi headless browser, ketersediaan 24/7 untuk media automation stack Anda, dan tingkat keberhasilan tantangan Cloudflare yang lebih baik dibandingkan dengan IP residensial yang lebih mungkin ditandai atau dibatasi.