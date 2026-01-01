Deploy instan Starbase 80.
Halaman beranda server yang ringan dan cepat untuk mengatur tautan ke kontainer dan layanan yang Anda host sendiri.
Pilih paket VPS untuk Starbase 80
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Starbase 80
Starbase 80 adalah halaman awal server yang minimalis dan sangat cepat untuk lingkungan Docker. Ini merender halaman utama HTML yang sepenuhnya statis dari file konfigurasi JSON sederhana, tanpa JavaScript di browser â€” halaman dimuat secara instan tanpa overhead framework. Sesuaikan tampilannya dengan variabel lingkungan yang mengontrol judul, logo, warna latar belakang, mode gelap, dan perilaku tautan.
Tidak seperti dashboard yang sarat integrasi, Starbase 80 tidak memerlukan token API, tidak ada akses jaringan ke kontainer Anda, dan tidak ada pemeliharaan berkelanjutan â€” hanya file JSON dengan tautan dan ikon Anda. Ini mendukung Dashboard Icons, Material Design icons, dan selfh.st icons secara langsung, sehingga memudahkan Anda membangun halaman utama yang rapi dan bermerek untuk pengaturan self-hosted apa pun.
Fitur utama Starbase 80
Pemuatan halaman instan
Starbase 80 menyajikan HTML statis murni tanpa JavaScript sisi klien, sehingga halaman utama Anda dimuat dalam milidetik terlepas dari beban server.
Konfigurasi berbasis JSON
Definisikan semua layanan, kategori, ikon, dan tautan Anda dalam satu file config.json â€” tanpa database, tanpa editor UI, tanpa migrasi.
Dukungan ikon lengkap
Gunakan Ikon Dashboard, ikon Material Design, atau ikon selfh.st berdasarkan nama, atau sajikan file gambar Anda sendiri dari folder yang di-bind-mount.
Dark mode bawaan
Mode gelap otomatis yang peka OS dengan warna latar belakang yang dapat dikonfigurasi untuk tema terang dan gelap menggunakan nilai warna Tailwind atau kode heksa.
Tanpa akses container
Tidak memerlukan soket Docker dan tidak ada integrasi API â€” Starbase 80 adalah peluncur tautan murni tanpa akses baca ke kontainer yang sedang berjalan.
Jalankan Starbase 80 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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