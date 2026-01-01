Starbase 80 adalah halaman awal server yang minimalis dan sangat cepat untuk lingkungan Docker. Ini merender halaman utama HTML yang sepenuhnya statis dari file konfigurasi JSON sederhana, tanpa JavaScript di browser â€” halaman dimuat secara instan tanpa overhead framework. Sesuaikan tampilannya dengan variabel lingkungan yang mengontrol judul, logo, warna latar belakang, mode gelap, dan perilaku tautan.

Tidak seperti dashboard yang sarat integrasi, Starbase 80 tidak memerlukan token API, tidak ada akses jaringan ke kontainer Anda, dan tidak ada pemeliharaan berkelanjutan â€” hanya file JSON dengan tautan dan ikon Anda. Ini mendukung Dashboard Icons, Material Design icons, dan selfh.st icons secara langsung, sehingga memudahkan Anda membangun halaman utama yang rapi dan bermerek untuk pengaturan self-hosted apa pun.