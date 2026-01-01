Friendica adalah salah satu jejaring sosial yang di-host sendiri tertua dan paling interoperabel di fediverse. Ini memfederasi secara bersamaan melalui ActivityPub, Diaspora, dan protokol DFRN miliknya sendiri â€” artinya instans Friendica Anda dapat terhubung dengan Mastodon, Misskey, Pixelfed, pod Diaspora, dan puluhan jejaring lainnya dari satu akun. Tidak seperti platform baru yang berfokus pada satu protokol, Friendica dibangun khusus untuk jangkauan federasi maksimum di seluruh web sosial terdesentralisasi.

Menjalankan Friendica di VPS Anda sendiri memberi Anda kepemilikan penuh atas identitas sosial dan data Anda. Anda memilih aturannya, memutuskan jejaring mana yang akan difederasi, dan menyimpan semua postingan, kontak, serta media di bawah kendali langsung Anda â€” tanpa iklan dan tanpa platform yang dapat menghilang atau mengubah ketentuannya besok.