Deploy Friendica instan.
Jaringan sosial fediverse yang matang, dihosting sendiri, yang berfederasi dengan Mastodon, Diaspora, ActivityPub, dan lainnya.
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Buat project apa saja dengan Friendica
Friendica adalah salah satu jejaring sosial yang di-host sendiri tertua dan paling interoperabel di fediverse. Ini memfederasi secara bersamaan melalui ActivityPub, Diaspora, dan protokol DFRN miliknya sendiri â€” artinya instans Friendica Anda dapat terhubung dengan Mastodon, Misskey, Pixelfed, pod Diaspora, dan puluhan jejaring lainnya dari satu akun. Tidak seperti platform baru yang berfokus pada satu protokol, Friendica dibangun khusus untuk jangkauan federasi maksimum di seluruh web sosial terdesentralisasi.
Menjalankan Friendica di VPS Anda sendiri memberi Anda kepemilikan penuh atas identitas sosial dan data Anda. Anda memilih aturannya, memutuskan jejaring mana yang akan difederasi, dan menyimpan semua postingan, kontak, serta media di bawah kendali langsung Anda â€” tanpa iklan dan tanpa platform yang dapat menghilang atau mengubah ketentuannya besok.
Fitur utama Friendica
Federasi universal
Terhubung secara bersamaan ke jaringan ActivityPub, Diaspora, dan DFRN â€” ikuti dan berinteraksi dengan pengguna Mastodon, Misskey, Pixelfed, dan Diaspora dari satu akun.
Format postingan kaya
Mendukung postingan panjang dengan format BBCode dan Markdown lengkap, gambar sebaris, lampiran file, dan jajak pendapat â€” jauh melampaui batas 500 karakter platform microblogging.
Mengutamakan privasi kontak
Kontrol audiens yang terperinci per postingan â€” bagikan dengan semua orang, grup kontak tertentu, atau individu â€” memberikan Anda privasi setingkat Mastodon dengan mekanisme grup ala Facebook.
Forum dan saluran grup
Buat akun forum berbasis topik yang dapat ditandai oleh pengguna fediverse mana pun, memungkinkan diskusi komunitas berulir melintasi batas jaringan.
Acara dan kalender
Pembuatan acara bawaan dengan RSVP dan kalender pribadi yang tersinkronisasi di seluruh kontak terfederasi, berguna untuk koordinasi komunitas tanpa alat eksternal.
Ekosistem plugin
Perluas Friendica dengan add-on resmi untuk autentikasi LDAP, penyimpanan S3, notifikasi push, penyedia OAuth tambahan, dan cross-posting ke platform lain.
Jalankan Friendica lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
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Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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