Deploy Jellystat instan
Dashboard statistik dan insight open-source untuk server media Jellyfin dengan pelacakan pemutaran terperinci dan analitik pengguna.
Pilih paket VPS untuk Jellystat
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Jellystat
Jellystat adalah aplikasi statistik open-source yang dibuat khusus untuk server media Jellyfin, terinspirasi dari gaya analitik Tautulli untuk Plex. Aplikasi ini terhubung ke API server Jellyfin Anda dan terus-menerus mengumpulkan data pemutaran, aktivitas pengguna, serta informasi library, menyajikan semuanya melalui grafik interaktif dan dashboard mendetail per pengguna.
Self-hosting Jellystat di VPS menjaga riwayat tontonan dan analitik server Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, bebas dari layanan pelacakan pihak ketiga. Database PostgreSQL yang dibundel mempertahankan data pemutaran historis di seluruh pembaruan container, dan sistem backup bawaan menyimpan statistik dan konfigurasi Anda sehingga analitik tetap bertahan saat upgrade dan migrasi tanpa ekspor manual.
Fitur utama Jellystat
Pelacakan Playback
Setiap streaming Jellyfin direkam dengan data pengguna, item, perangkat, dan durasi tonton, sehingga Anda memiliki riwayat lengkap aktivitas server media.
Wawasan aktivitas pengguna
Dasbor per pengguna menampilkan waktu tonton, konten favorit, dan pola tontonan di seluruh rumah tangga untuk rincian penggunaan media yang transparan.
Statistik perpustakaan
Analisis mendalam tentang film, acara, dan konten lainnya berdasarkan genre, codec, dan resolusi akan menggambarkan bentuk perpustakaan media Anda.
Backup bawaan
Pencadangan dan pemulihan satu klik untuk database Jellystat menjaga statistik historis Anda tetap aman di seluruh peningkatan, migrasi, dan perubahan host.
Otentikasi Aman
Login berbasis JWT melindungi dashboard analitik dari akses publik tanpa bergantung pada akun pengguna Jellyfin untuk login.
Jalankan Jellystat lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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