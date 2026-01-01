Jellystat adalah aplikasi statistik open-source yang dibuat khusus untuk server media Jellyfin, terinspirasi dari gaya analitik Tautulli untuk Plex. Aplikasi ini terhubung ke API server Jellyfin Anda dan terus-menerus mengumpulkan data pemutaran, aktivitas pengguna, serta informasi library, menyajikan semuanya melalui grafik interaktif dan dashboard mendetail per pengguna.

Self-hosting Jellystat di VPS menjaga riwayat tontonan dan analitik server Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda, bebas dari layanan pelacakan pihak ketiga. Database PostgreSQL yang dibundel mempertahankan data pemutaran historis di seluruh pembaruan container, dan sistem backup bawaan menyimpan statistik dan konfigurasi Anda sehingga analitik tetap bertahan saat upgrade dan migrasi tanpa ekspor manual.