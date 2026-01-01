GIMP (GNU Image Manipulation Program) adalah editor grafis raster gratis dan open-source dengan fitur yang sebanding dengan alat komersial. GIMP menangani retouch foto, koreksi warna, komposisi berbasis layer, melukis digital, dan desain grafis dalam satu aplikasi. Template ini menjalankan GIMP di desktop yang dapat diakses melalui browser via KasmVNC, sehingga workspace Anda tersedia dari perangkat mana pun tanpa instalasi lokal.

Meng-hosting GIMP di VPS berarti brush kustom, skrip, dan file proyek Anda selalu tersedia dari perangkat mana pun. Sumber daya CPU dan RAM khusus menangani kanvas besar dan pekerjaan ekspor batch yang akan membebani perangkat lokal berspesifikasi rendah.