Deploy instan GIMP.
Editor gambar sumber terbuka profesional yang dapat diakses dari browser mana pun melalui antarmuka desktop jarak jauh.
Pilih paket VPS untuk GIMP
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) adalah editor grafis raster gratis dan open-source dengan fitur yang sebanding dengan alat komersial. GIMP menangani retouch foto, koreksi warna, komposisi berbasis layer, melukis digital, dan desain grafis dalam satu aplikasi. Template ini menjalankan GIMP di desktop yang dapat diakses melalui browser via KasmVNC, sehingga workspace Anda tersedia dari perangkat mana pun tanpa instalasi lokal.
Meng-hosting GIMP di VPS berarti brush kustom, skrip, dan file proyek Anda selalu tersedia dari perangkat mana pun. Sumber daya CPU dan RAM khusus menangani kanvas besar dan pekerjaan ekspor batch yang akan membebani perangkat lokal berspesifikasi rendah.
Fitur utama GIMP
Akses berbasis browser
Akses ruang kerja GIMP lengkap dari browser modern mana pun melalui KasmVNC â€” tidak diperlukan instalasi lokal di perangkat mana pun.
Alat retouching tingkat lanjut
Retouching foto profesional, koreksi warna, pemetaan nada, dan alat perbaikan untuk fotografer dan desainer.
Komposisi Layer
Pengeditan berbasis layer dengan mask, mode blend, dan pengelompokan untuk komposisi gambar yang kompleks.
Otomatisasi skrip
Skrip Script-Fu dan Python-Fu mengotomatiskan tugas berulang dan memungkinkan pemrosesan batch set gambar berukuran besar.
Dukungan format yang luas
Buka, edit, dan ekspor ratusan format file termasuk PSD, TIFF, WebP, dan RAW tanpa alat konversi.
Jalankan GIMP lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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Anki Sync Server Enhanced
Server sinkronisasi Anki self-hosted dengan dukungan multi-user, backup, dan dashboard web