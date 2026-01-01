Diskon TinyAuth hingga 69%

Deploy TinyAuth dengan instalasi instan.

Middleware forward-auth Traefik yang ringan yang menambahkan layar login ke aplikasi yang di-hosting sendiri mana pun dengan satu label.

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VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Deploy TinyAuth dengan instalasi instan.

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Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan TinyAuth

TinyAuth adalah middleware autentikasi mandiri yang ringan yang menambahkan layar login ke aplikasi apa pun yang berjalan di belakang reverse proxy Traefik. Tidak seperti penyedia identitas lengkap, TinyAuth adalah satu biner Go yang didukung oleh SQLite, dapat di-deploy dalam hitungan detik dengan konfigurasi minimal. Satu label middleware di file Docker Compose aplikasi mana pun sudah cukup untuk membatasi akses di balik nama pengguna dan kata sandi atau login OAuth.

Self-hosting TinyAuth di VPS Anda berarti setiap aplikasi yang Anda deploy â€” dashboard, alat developer, layanan monitoring â€” berbagi satu lapisan autentikasi tanpa mengekspos layanan tersebut secara publik. Integrasi OAuth dengan Google, GitHub, dan penyedia OIDC mana pun memungkinkan anggota tim masuk dengan kredensial yang sudah ada, dan dukungan TOTP bawaan melapisi autentikasi dua faktor tanpa memerlukan layanan tambahan.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama TinyAuth

Traefik Forward Authentication

Tambahkan login wall ke aplikasi apa pun yang dirutekan Traefik dengan menambahkan satu label middleware â€“ tidak ada perubahan yang diperlukan pada aplikasi yang dilindungi.

Dukungan penyedia OAuth

Izinkan masuk melalui Google, GitHub, atau penyedia yang sesuai OIDC mana pun agar anggota tim menggunakan kredensial yang sudah ada daripada mengelola kata sandi terpisah.

TOTP Autentikasi dua faktor

Terapkan kata sandi sekali pakai berbasis waktu ke akun mana pun, memperkuat akses ke aplikasi yang di-hosting sendiri tanpa menerapkan layanan 2FA khusus.

Pembagian Cookie Subdomain

Login TinyAuth tunggal mencakup semua aplikasi yang di-host di subdomain dari domain yang sama, sehingga pengguna melakukan autentikasi sekali dan bergerak bebas di seluruh stack.

Tanpa Dependensi Eksternal

Berjalan sebagai biner tunggal dengan penyimpanan SQLite â€“ tidak memerlukan Redis, PostgreSQL, atau LDAP, menjaga penggunaan sumber daya tetap minimal pada paket VPS mana pun.

Jalankan TinyAuth lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

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