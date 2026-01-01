TinyAuth adalah middleware autentikasi mandiri yang ringan yang menambahkan layar login ke aplikasi apa pun yang berjalan di belakang reverse proxy Traefik. Tidak seperti penyedia identitas lengkap, TinyAuth adalah satu biner Go yang didukung oleh SQLite, dapat di-deploy dalam hitungan detik dengan konfigurasi minimal. Satu label middleware di file Docker Compose aplikasi mana pun sudah cukup untuk membatasi akses di balik nama pengguna dan kata sandi atau login OAuth.

Self-hosting TinyAuth di VPS Anda berarti setiap aplikasi yang Anda deploy â€” dashboard, alat developer, layanan monitoring â€” berbagi satu lapisan autentikasi tanpa mengekspos layanan tersebut secara publik. Integrasi OAuth dengan Google, GitHub, dan penyedia OIDC mana pun memungkinkan anggota tim masuk dengan kredensial yang sudah ada, dan dukungan TOTP bawaan melapisi autentikasi dua faktor tanpa memerlukan layanan tambahan.