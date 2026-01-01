Deploy TinyAuth dengan instalasi instan.
Middleware forward-auth Traefik yang ringan yang menambahkan layar login ke aplikasi yang di-hosting sendiri mana pun dengan satu label.
Pilih paket VPS untuk TinyAuth
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan TinyAuth
TinyAuth adalah middleware autentikasi mandiri yang ringan yang menambahkan layar login ke aplikasi apa pun yang berjalan di belakang reverse proxy Traefik. Tidak seperti penyedia identitas lengkap, TinyAuth adalah satu biner Go yang didukung oleh SQLite, dapat di-deploy dalam hitungan detik dengan konfigurasi minimal. Satu label middleware di file Docker Compose aplikasi mana pun sudah cukup untuk membatasi akses di balik nama pengguna dan kata sandi atau login OAuth.
Self-hosting TinyAuth di VPS Anda berarti setiap aplikasi yang Anda deploy â€” dashboard, alat developer, layanan monitoring â€” berbagi satu lapisan autentikasi tanpa mengekspos layanan tersebut secara publik. Integrasi OAuth dengan Google, GitHub, dan penyedia OIDC mana pun memungkinkan anggota tim masuk dengan kredensial yang sudah ada, dan dukungan TOTP bawaan melapisi autentikasi dua faktor tanpa memerlukan layanan tambahan.
Fitur utama TinyAuth
Traefik Forward Authentication
Tambahkan login wall ke aplikasi apa pun yang dirutekan Traefik dengan menambahkan satu label middleware â€“ tidak ada perubahan yang diperlukan pada aplikasi yang dilindungi.
Dukungan penyedia OAuth
Izinkan masuk melalui Google, GitHub, atau penyedia yang sesuai OIDC mana pun agar anggota tim menggunakan kredensial yang sudah ada daripada mengelola kata sandi terpisah.
TOTP Autentikasi dua faktor
Terapkan kata sandi sekali pakai berbasis waktu ke akun mana pun, memperkuat akses ke aplikasi yang di-hosting sendiri tanpa menerapkan layanan 2FA khusus.
Pembagian Cookie Subdomain
Login TinyAuth tunggal mencakup semua aplikasi yang di-host di subdomain dari domain yang sama, sehingga pengguna melakukan autentikasi sekali dan bergerak bebas di seluruh stack.
Tanpa Dependensi Eksternal
Berjalan sebagai biner tunggal dengan penyimpanan SQLite â€“ tidak memerlukan Redis, PostgreSQL, atau LDAP, menjaga penggunaan sumber daya tetap minimal pada paket VPS mana pun.
Jalankan TinyAuth lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.