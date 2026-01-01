Deploy instan Spoolman.
Pelacak gulungan filamen self-hosted untuk penggemar pencetakan 3D untuk mengelola inventaris, konsumsi, dan label kode QR.
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Buat project apa saja dengan Spoolman
Spoolman adalah aplikasi web self-hosted untuk mengelola gulungan filamen cetak 3D. Ini memberikan para pembuat dan pusat pencetakan inventaris terpusat untuk setiap gulungan â€” melacak berat, bahan, warna, produsen, dan sisa filamen sehingga Anda tidak pernah memulai pencetakan tanpa bahan yang cukup. Tidak seperti spreadsheet atau catatan tempel, Spoolman menyimpan semuanya dalam database SQLite yang ringan, mengekspos REST API yang bersih untuk integrasi dengan Klipper dan Moonraker, dan menyediakan UI web yang dapat diakses dari browser mana pun di jaringan Anda.
Self-hosting Spoolman di VPS Anda sendiri menjaga semua data inventaris tetap pribadi dan selalu dapat diakses, tanpa biaya langganan atau berbagi data pihak ketiga. Pembaruan WebSocket real-time berarti setiap klien yang terhubung melihat perubahan inventaris secara instan.
Fitur utama Spoolman
Pelacakan inventaris spool
Catat produsen, bahan, warna, berat, dan sisa filamen untuk setiap gulungan agar Anda selalu tahu apa yang tersedia sebelum memulai pencetakan.
Integrasi Klipper dan Moonraker
REST API terintegrasi secara native dengan Klipper dan Moonraker sehingga printer 3D Anda dapat mencatat penggunaan filamen secara otomatis tanpa pencatatan manual.
Pembuat label kode QR
Cetak label QR berperekat untuk setiap gulungan â€“ cukup pindai dari browser seluler mana pun untuk menampilkan profil material lengkap dan berat sisa.
Pembaruan WebSocket real-time
Perubahan inventaris dikirimkan ke semua klien yang terhubung seketika melalui WebSockets, menjaga dasbor dan slicer tetap sinkron tanpa penyegaran manual.
Beberapa backend database
Defaultnya adalah SQLite tanpa konfigurasi untuk pengaturan pengguna tunggal, dengan dukungan opsional PostgreSQL dan MariaDB untuk print farm bersama dan volume penulisan yang lebih tinggi.
Jalankan Spoolman lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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