Spoolman adalah aplikasi web self-hosted untuk mengelola gulungan filamen cetak 3D. Ini memberikan para pembuat dan pusat pencetakan inventaris terpusat untuk setiap gulungan â€” melacak berat, bahan, warna, produsen, dan sisa filamen sehingga Anda tidak pernah memulai pencetakan tanpa bahan yang cukup. Tidak seperti spreadsheet atau catatan tempel, Spoolman menyimpan semuanya dalam database SQLite yang ringan, mengekspos REST API yang bersih untuk integrasi dengan Klipper dan Moonraker, dan menyediakan UI web yang dapat diakses dari browser mana pun di jaringan Anda.

Self-hosting Spoolman di VPS Anda sendiri menjaga semua data inventaris tetap pribadi dan selalu dapat diakses, tanpa biaya langganan atau berbagi data pihak ketiga. Pembaruan WebSocket real-time berarti setiap klien yang terhubung melihat perubahan inventaris secara instan.