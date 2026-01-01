Wiki.js adalah platform wiki modern yang self-hosted, dibangun di atas Node.js dan didukung oleh PostgreSQL. Platform ini menyediakan editor WYSIWYG visual, dukungan markdown, pencarian teks lengkap, riwayat versi untuk setiap halaman, dan kebijakan kontrol akses yang terperinci â€” menjadikannya cocok untuk basis pengetahuan pribadi maupun dokumentasi perusahaan.

Dengan self-hosting Wiki.js di VPS, dokumentasi Anda tetap pribadi dan dapat diakses tanpa perlu langganan SaaS. Platform ini terintegrasi dengan LDAP, OAuth, SAML, dan puluhan penyedia autentikasi eksternal lainnya, mendukung lebih dari 40 bahasa antarmuka, serta menawarkan backend penyimpanan berbasis modul termasuk Git dan penyimpanan objek cloud.