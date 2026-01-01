Deploy instan Wiki.js.
Platform wiki open-source modern dengan pengeditan WYSIWYG, pencarian teks lengkap, kontrol versi, dan dukungan multi-autentikasi.
Pilih paket VPS untuk Wiki.js
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Wiki.js
Wiki.js adalah platform wiki modern yang self-hosted, dibangun di atas Node.js dan didukung oleh PostgreSQL. Platform ini menyediakan editor WYSIWYG visual, dukungan markdown, pencarian teks lengkap, riwayat versi untuk setiap halaman, dan kebijakan kontrol akses yang terperinci â€” menjadikannya cocok untuk basis pengetahuan pribadi maupun dokumentasi perusahaan.
Dengan self-hosting Wiki.js di VPS, dokumentasi Anda tetap pribadi dan dapat diakses tanpa perlu langganan SaaS. Platform ini terintegrasi dengan LDAP, OAuth, SAML, dan puluhan penyedia autentikasi eksternal lainnya, mendukung lebih dari 40 bahasa antarmuka, serta menawarkan backend penyimpanan berbasis modul termasuk Git dan penyimpanan objek cloud.
Fitur utama Wiki.js
Opsi pengeditan lengkap
Tulis dengan editor WYSIWYG visual, Markdown biasa, atau editor AsciiDoc tergantung pada preferensi dan tingkat keahlian Anda.
Pencarian teks lengkap
Temukan konten apa pun secara instan di semua halaman wiki dengan pengindeksan teks lengkap yang cepat dan akurat yang didukung oleh backend PostgreSQL.
Histori versi
Setiap editan halaman diberi versi, memungkinkan Anda membandingkan perubahan seiring waktu dan mengembalikan versi konten sebelumnya.
Kontrol akses
Tentukan izin baca dan tulis terperinci per halaman, grup, atau bagian untuk mengontrol siapa yang dapat melihat atau mengedit setiap bagian wiki.
Integrasi Multi-auth
Hubungkan ke LDAP, OAuth 2.0, SAML, atau puluhan penyedia login sosial untuk autentikasi pengguna terpusat.
Jalankan Wiki.js lebih mudah di Hostinger
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Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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