Flowise adalah platform low-code open-source yang memudahkan developer dan tim untuk membangun aplikasi AI canggih tanpa banyak coding. Antarmuka drag-and-drop visualnya memungkinkan Anda menghubungkan model bahasa, database vektor, sistem memori, dan alat eksternal ke dalam alur kerja yang kohesif. Flowise mendukung model OpenAI, Anthropic, Google, dan open-source, membuatnya fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan AI mulai dari chatbot hingga aplikasi RAG dan agen otonom.

Self-hosting Flowise di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas alur kerja AI, data percakapan, dan basis pengetahuan terintegrasi Anda. Anda dapat terhubung ke database internal dan API yang tidak dapat dijangkau oleh platform cloud, dan mengonfigurasi sumber daya khusus untuk beban kerja LLM Anda tanpa biaya per panggilan API atau kekhawatiran privasi data.