Deploy instan Flowise.
Platform low-code open-source untuk membuat workflow orkestrasi LLM dan AI agent dengan antarmuka drag-and-drop visual.
Pilih paket VPS untuk Flowise
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Flowise
Flowise adalah platform low-code open-source yang memudahkan developer dan tim untuk membangun aplikasi AI canggih tanpa banyak coding. Antarmuka drag-and-drop visualnya memungkinkan Anda menghubungkan model bahasa, database vektor, sistem memori, dan alat eksternal ke dalam alur kerja yang kohesif. Flowise mendukung model OpenAI, Anthropic, Google, dan open-source, membuatnya fleksibel untuk berbagai kasus penggunaan AI mulai dari chatbot hingga aplikasi RAG dan agen otonom.
Self-hosting Flowise di VPS Anda memberi Anda kepemilikan penuh atas alur kerja AI, data percakapan, dan basis pengetahuan terintegrasi Anda. Anda dapat terhubung ke database internal dan API yang tidak dapat dijangkau oleh platform cloud, dan mengonfigurasi sumber daya khusus untuk beban kerja LLM Anda tanpa biaya per panggilan API atau kekhawatiran privasi data.
Fitur utama Flowise
Visual Flow Builder
Antarmuka seret dan lepas untuk merakit pipeline AI yang kompleks dari node yang sudah ada tanpa menulis kode orkestrasi.
Dukungan RAG
Kemampuan Generasi yang Ditingkatkan dengan Pengambilan (RAG) bawaan dengan integrasi database vektor untuk membangun aplikasi AI berbasis pengetahuan.
Bantuan Multi-LLM
Hubungkan ke OpenAI, Anthropic, Google, Cohere, dan model open-source lokal dari satu antarmuka terpadu.
Agent framework
Buat agen AI otonom yang menggunakan alat, bernalar melalui tugas multi-langkah, dan mempertahankan memori percakapan di seluruh sesi.
Integrasi API
Ekspos setiap alur sebagai endpoint API untuk menyematkan kemampuan AI langsung ke aplikasi dan alur kerja Anda yang sudah ada.
Jalankan Flowise lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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