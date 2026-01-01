Para adalah framework backend open-source yang skalabel, yang menangani persistensi objek, pencarian teks lengkap, caching, dan autentikasi sehingga developer dapat fokus membangun aplikasi mereka daripada infrastrukturnya. Ini mengekspos semuanya melalui JSON REST API yang bersih yang diamankan dengan token JWT atau AWS Signature V4, siap melayani frontend, aplikasi seluler, atau layanan apa pun.

Pengaturan default berjalan sepenuhnya mandiri dengan database H2 tertanam dan mesin pencari Lucene â€“ tidak memerlukan database eksternal. Self-hosting di VPS Anda memberi Anda API backend pribadi tanpa biaya per permintaan, kontrol data penuh, dan dukungan untuk plugin yang dapat mengganti PostgreSQL, MySQL, MongoDB, atau Elasticsearch seiring dengan berkembangnya kebutuhan Anda.