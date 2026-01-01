Deploy instan Para.
Kerangka kerja backend sumber terbuka yang menyediakan API REST JSON untuk persistensi objek, pencarian teks lengkap, dan multi-tenancy.
Pilih paket VPS untuk Para
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Para
Para adalah framework backend open-source yang skalabel, yang menangani persistensi objek, pencarian teks lengkap, caching, dan autentikasi sehingga developer dapat fokus membangun aplikasi mereka daripada infrastrukturnya. Ini mengekspos semuanya melalui JSON REST API yang bersih yang diamankan dengan token JWT atau AWS Signature V4, siap melayani frontend, aplikasi seluler, atau layanan apa pun.
Pengaturan default berjalan sepenuhnya mandiri dengan database H2 tertanam dan mesin pencari Lucene â€“ tidak memerlukan database eksternal. Self-hosting di VPS Anda memberi Anda API backend pribadi tanpa biaya per permintaan, kontrol data penuh, dan dukungan untuk plugin yang dapat mengganti PostgreSQL, MySQL, MongoDB, atau Elasticsearch seiring dengan berkembangnya kebutuhan Anda.
Fitur utama Para
JSON objek persistensi
Simpan, ambil, dan kueri objek apa pun melalui REST API yang bersih yang didukung oleh lapisan database pluggable yang mendukung H2, PostgreSQL, MySQL, dan MongoDB.
Pencarian bawaan
Pencarian teks lengkap bertenaga Lucene langsung berfungsi tanpa konfigurasi tambahan, memungkinkan pencarian instan di seluruh objek yang tersimpan.
Arsitektur Multi-penyewa
Mengisolasi data berdasarkan aplikasi dengan multi-tenancy bawaan â€” setiap aplikasi mendapatkan tabelnya sendiri, indeks pencarian, dan namespace cache.
Otentikasi JWT
Mengautentikasi permintaan API dengan token JWT atau AWS Signature V4, dengan manajemen pengguna bawaan dan dukungan login sosial.
Ekosistem Plugin
Ganti backend H2 dan Lucene default dengan PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB, atau Hazelcast menggunakan plugin resmi seiring bertambahnya kebutuhan Anda.
Jalankan Para lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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