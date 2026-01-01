Deploy Syncthing instan.
Sinkronisasi file peer-to-peer sumber terbuka yang menjaga data Anda tetap pribadi dan terenkripsi di semua perangkat.
Pilih paket VPS untuk Syncthing
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Syncthing
Syncthing adalah alat sinkronisasi file terdesentralisasi yang terus-menerus menyinkronkan file antar perangkat Anda tanpa server pusat apa pun. Semua data tetap berada di perangkat Anda dan ditransfer dengan enkripsi TLS serta kerahasiaan maju yang sempurna â€” tanpa perantara cloud, tanpa perlu akun.
Self-hosting Syncthing di VPS menciptakan node sinkronisasi persisten yang tetap online 24/7, memastikan semua perangkat Anda tetap terbaru bahkan saat beberapa di antaranya offline. Dengan dukungan untuk pembuatan versi folder, penanganan konflik, dan klien lintas platform, Syncthing adalah alternatif yang mengutamakan privasi dibandingkan Dropbox dan Google Drive.
Fitur utama Syncthing
Tidak ada server pusat
File disinkronkan secara langsung antar perangkat Anda tanpa penyimpanan cloud pihak ketiga, menjaga data Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda.
Enkripsi end-to-end
Semua transfer menggunakan TLS dengan perfect forward secrecy, memastikan file Anda tidak dapat dicegat atau dibaca oleh siapa pun.
Mode folder fleksibel
Atur folder sebagai hanya kirim, hanya terima, atau dua arah untuk mengontrol dengan tepat bagaimana data mengalir antar perangkat.
Versi file
Simpan versi historis dari file yang diubah atau dihapus dengan kebijakan retensi yang dapat dikonfigurasi untuk memulihkan dari perubahan yang tidak disengaja.
Klien lintas platform
Klien native untuk Linux, Windows, macOS, dan Android menjaga setiap perangkat tetap sinkron dari satu node VPS (Virtual Private Server) persisten.
Jalankan Syncthing lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
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