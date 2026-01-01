Syncthing adalah alat sinkronisasi file terdesentralisasi yang terus-menerus menyinkronkan file antar perangkat Anda tanpa server pusat apa pun. Semua data tetap berada di perangkat Anda dan ditransfer dengan enkripsi TLS serta kerahasiaan maju yang sempurna â€” tanpa perantara cloud, tanpa perlu akun.

Self-hosting Syncthing di VPS menciptakan node sinkronisasi persisten yang tetap online 24/7, memastikan semua perangkat Anda tetap terbaru bahkan saat beberapa di antaranya offline. Dengan dukungan untuk pembuatan versi folder, penanganan konflik, dan klien lintas platform, Syncthing adalah alternatif yang mengutamakan privasi dibandingkan Dropbox dan Google Drive.