Iceshrimp.NET adalah penulisan ulang lengkap dari server fediverse Iceshrimp, mengganti tumpukan Node.js asli dengan backend .NET modern dan frontend Blazor WebAssembly. Hasilnya adalah jejaring sosial terfederasi yang menjalankan ActivityPub dengan sebagian kecil penggunaan memori dan CPU dibandingkan server keluarga Misskey, sambil tetap sepenuhnya kompatibel dengan fediverse yang lebih luas.

Self-hosting Iceshrimp di VPS Anda menjaga komunitas, konten, dan kebijakan moderasi Anda tetap dalam kendali Anda â€” tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa keterikatan platform. API yang kompatibel dengan Mastodon juga memungkinkan pengguna untuk tetap menggunakan klien seluler dan web favorit mereka.