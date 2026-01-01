Deploy Iceshrimp instan.
Jaringan sosial ActivityPub terdesentralisasi yang dibangun di atas .NET, menggantikan Misskey dengan backend yang lebih cepat dan ramping.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Iceshrimp
Iceshrimp.NET adalah penulisan ulang lengkap dari server fediverse Iceshrimp, mengganti tumpukan Node.js asli dengan backend .NET modern dan frontend Blazor WebAssembly. Hasilnya adalah jejaring sosial terfederasi yang menjalankan ActivityPub dengan sebagian kecil penggunaan memori dan CPU dibandingkan server keluarga Misskey, sambil tetap sepenuhnya kompatibel dengan fediverse yang lebih luas.
Self-hosting Iceshrimp di VPS Anda menjaga komunitas, konten, dan kebijakan moderasi Anda tetap dalam kendali Anda â€” tanpa feed algoritmik, tanpa iklan, dan tanpa keterikatan platform. API yang kompatibel dengan Mastodon juga memungkinkan pengguna untuk tetap menggunakan klien seluler dan web favorit mereka.
Fitur utama Iceshrimp
ActivityPub Federasi
Terhubung secara native dengan Mastodon, Misskey, Pleroma, dan seluruh fediverse sehingga pengguna Anda dapat mengikuti dan berinteraksi di ribuan server independen.
API yang kompatibel dengan Mastodon
Dukungan langsung untuk klien Mastodon populer seperti Elk, Phanpy, Ice Cubes, dan Tusky berarti pengguna dapat tetap menggunakan aplikasi yang sudah mereka sukai.
Backend .NET ramping
Backend .NET yang serba baru jauh lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan sumber daya daripada server keluarga Misskey, menjadikan paket VPS yang lebih kecil layak untuk hosting terfederasi.
Pratinjau publik yang dapat dikonfigurasi
Pratinjau publik khusus HTML memungkinkan pengunjung yang belum masuk menjelajahi konten lokal tanpa menampilkan aplikasi klien penuh, dengan kontrol terperinci atas apa yang ditampilkan.
Daftar pengambilan dan blokir resmi
Dukungan bawaan untuk fetch terotorisasi, mode federasi block-list atau allow-list, dan validasi tanda tangan yang dapat dikonfigurasi memberikan admin alat moderasi yang kuat.
Migrasi dari Iceshrimp-JS
Jalur peningkatan yang didukung dengan baik berarti instans Iceshrimp-JS yang sudah ada dapat bermigrasi ke backend baru tanpa kehilangan akun, postingan, atau pengikut.
Jalankan Iceshrimp lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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