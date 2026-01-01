Deploy Browserless instan.
Layanan browser headless Chrome dengan REST API dan WebSocket untuk web scraping, membuat PDF, dan mengotomatiskan pengujian.
Pilih paket VPS untuk Browserless
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Browserless
Browserless mengubah headless Chrome menjadi layanan yang dapat diakses jaringan, menghilangkan kerumitan dalam mengelola proses browser, kebocoran memori, dan konflik dependensi di dalam aplikasi Anda sendiri. Developer terhubung melalui REST API atau WebSocket menggunakan Puppeteer, Playwright, atau Selenium — Browserless menangani siklus sesi, pembersihan resource, dan eksekusi bersamaan secara otomatis.
Self-hosting di VPS memberi Anda kontrol penuh atas konfigurasi browser, user agent, dan pengaturan proxy sekaligus menghilangkan biaya per permintaan yang dibebankan oleh layanan automasi browser cloud. Logika scraping yang sensitif dan data yang diekstrak tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri, dan Anda dapat menyesuaikan batas konkurensi agar sesuai dengan resource yang tersedia.
Fitur utama Browserless
REST dan WebSocket API
Kontrol Chrome secara terprogram melalui HTTP atau WebSocket, kompatibel dengan Puppeteer, Playwright, dan Selenium tanpa mengubah kode Anda yang sudah ada.
Pembuatan PDF dan Tangkapan Layar
Render URL atau HTML apa pun menjadi PDF atau tangkapan layar yang sempurna piksel dengan opsi viewport, ukuran kertas, dan penargetan elemen yang fleksibel.
Manajemen Sesi Konkuren
Browserless mengantrekan dan mengelola beberapa sesi browser paralel, membersihkan sumber daya secara otomatis sehingga host Anda tidak pernah kehabisan memori.
Otentikasi Berbasis Token
Token API yang sudah dibuat sebelumnya membatasi akses ke layanan browser Anda, mencegah penggunaan tidak sah atas sumber daya komputasi Anda.
Scraping yang Dirender JavaScript
Menjalankan JavaScript sisi klien penuh di halaman target, sehingga memungkinkan untuk mengekstrak data dari SPA (Single Page Application) dan konten yang dimuat secara dinamis yang tidak dapat dijangkau oleh scraper statis.
Jalankan Browserless lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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