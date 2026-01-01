Browserless mengubah headless Chrome menjadi layanan yang dapat diakses jaringan, menghilangkan kerumitan dalam mengelola proses browser, kebocoran memori, dan konflik dependensi di dalam aplikasi Anda sendiri. Developer terhubung melalui REST API atau WebSocket menggunakan Puppeteer, Playwright, atau Selenium — Browserless menangani siklus sesi, pembersihan resource, dan eksekusi bersamaan secara otomatis.

Self-hosting di VPS memberi Anda kontrol penuh atas konfigurasi browser, user agent, dan pengaturan proxy sekaligus menghilangkan biaya per permintaan yang dibebankan oleh layanan automasi browser cloud. Logika scraping yang sensitif dan data yang diekstrak tetap berada di dalam infrastruktur Anda sendiri, dan Anda dapat menyesuaikan batas konkurensi agar sesuai dengan resource yang tersedia.