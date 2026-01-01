Diskon OpenPanel hingga 69%

Deploy OpenPanel instan.

Analitik produk open-source yang mengutamakan privasi dengan pelacakan event, corong pengguna, pemutaran ulang sesi, dan dashboard real-time.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy OpenPanel instan.

Pilih paket VPS untuk OpenPanel

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan OpenPanel

OpenPanel adalah platform analitik yang di-hosting sendiri, dibangun untuk tim produk yang menginginkan wawasan sedalam Mixpanel tanpa harga SaaS atau paparan data pihak ketiga. Platform ini melacak custom events, membangun profil pengguna, dan menyajikan dashboard real-time yang mencakup funnels, cohorts, hasil A/B test, dan session replays â€” semuanya dari satu antarmuka.

Menerapkan di VPS Anda sendiri menempatkan raw event data sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tidak ada biaya per-event, tidak ada batasan sampling, dan tidak perlu merutekan data pengguna melalui layanan eksternal. ClickHouse mendukung analytics backend, sehingga dashboard tetap responsif seiring bertambahnya volume event Anda.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama OpenPanel

Dashboard real-time

Lihat streaming acara langsung dan metrik produk utama secara instan, tanpa jeda antara tindakan pengguna dan pembaruan dasbor.

Analisis funnel

Definisikan corong konversi multi-langkah untuk mengidentifikasi secara tepat di mana pengguna berhenti dalam alur produk Anda.

Pemutaran ulang sesi

Rekam dan putar ulang sesi pengguna individual dengan kontrol privasi bawaan untuk menyembunyikan kolom input sensitif.

Kohort dan retensi

Mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku atau atribut yang sama dan mengukur bagaimana keterlibatan berubah di berbagai periode waktu.

A/B testing

Melacak varian eksperimen langsung di OpenPanel untuk mengukur dampak konversi tanpa alat eksperimen eksternal.

Pelacakan tanpa cookie

Pelacakan peristiwa tanpa sidik jari dan tanpa cookie menjaga analitik Anda tetap patuh GDPR tanpa memerlukan spanduk persetujuan cookie.

Jalankan OpenPanel lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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