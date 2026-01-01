OpenPanel adalah platform analitik yang di-hosting sendiri, dibangun untuk tim produk yang menginginkan wawasan sedalam Mixpanel tanpa harga SaaS atau paparan data pihak ketiga. Platform ini melacak custom events, membangun profil pengguna, dan menyajikan dashboard real-time yang mencakup funnels, cohorts, hasil A/B test, dan session replays â€” semuanya dari satu antarmuka.

Menerapkan di VPS Anda sendiri menempatkan raw event data sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tidak ada biaya per-event, tidak ada batasan sampling, dan tidak perlu merutekan data pengguna melalui layanan eksternal. ClickHouse mendukung analytics backend, sehingga dashboard tetap responsif seiring bertambahnya volume event Anda.