Deploy OpenPanel instan.
Analitik produk open-source yang mengutamakan privasi dengan pelacakan event, corong pengguna, pemutaran ulang sesi, dan dashboard real-time.
Pilih paket VPS untuk OpenPanel
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan OpenPanel
OpenPanel adalah platform analitik yang di-hosting sendiri, dibangun untuk tim produk yang menginginkan wawasan sedalam Mixpanel tanpa harga SaaS atau paparan data pihak ketiga. Platform ini melacak custom events, membangun profil pengguna, dan menyajikan dashboard real-time yang mencakup funnels, cohorts, hasil A/B test, dan session replays â€” semuanya dari satu antarmuka.
Menerapkan di VPS Anda sendiri menempatkan raw event data sepenuhnya di bawah kendali Anda. Tidak ada biaya per-event, tidak ada batasan sampling, dan tidak perlu merutekan data pengguna melalui layanan eksternal. ClickHouse mendukung analytics backend, sehingga dashboard tetap responsif seiring bertambahnya volume event Anda.
Fitur utama OpenPanel
Dashboard real-time
Lihat streaming acara langsung dan metrik produk utama secara instan, tanpa jeda antara tindakan pengguna dan pembaruan dasbor.
Analisis funnel
Definisikan corong konversi multi-langkah untuk mengidentifikasi secara tepat di mana pengguna berhenti dalam alur produk Anda.
Pemutaran ulang sesi
Rekam dan putar ulang sesi pengguna individual dengan kontrol privasi bawaan untuk menyembunyikan kolom input sensitif.
Kohort dan retensi
Mengelompokkan pengguna berdasarkan perilaku atau atribut yang sama dan mengukur bagaimana keterlibatan berubah di berbagai periode waktu.
A/B testing
Melacak varian eksperimen langsung di OpenPanel untuk mengukur dampak konversi tanpa alat eksperimen eksternal.
Pelacakan tanpa cookie
Pelacakan peristiwa tanpa sidik jari dan tanpa cookie menjaga analitik Anda tetap patuh GDPR tanpa memerlukan spanduk persetujuan cookie.
Jalankan OpenPanel lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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