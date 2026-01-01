Deploy instan DuckDNS.
Klien DNS dinamis gratis yang secara otomatis mengarahkan domain Anda ke alamat IP Anda saat ini tanpa IP statis.
Pilih paket VPS untuk DuckDNS
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan DuckDNS
Duck DNS adalah layanan DNS dinamis gratis yang dipercaya oleh jutaan pengguna homelab dan self-hosting untuk menjaga akses yang andal ke server dan perangkat di balik koneksi internet residensial. Sebagian besar ISP menetapkan alamat IP yang berubah-ubah, tetapi Duck DNS mengatasi ini dengan terus memantau IP publik Anda dan memperbarui subdomain pilihan Anda saat IP tersebut berubah â€” semuanya tanpa biaya.
Template ini menjalankan kontainer klien resmi Duck DNS dalam mode jaringan host, memberikan visibilitas IP yang akurat. Konfigurasi tetap ada setelah restart sehingga pengaturan subdomain dan token Anda tidak akan pernah hilang. Baik Anda memerlukan akses stabil ke home server, proyek Raspberry Pi, atau aplikasi VPS self-hosted, Duck DNS menghilangkan kebutuhan untuk membayar IP statis atau layanan DDNS komersial.
Fitur utama DuckDNS
Update IP otomatis
Mendeteksi saat alamat IP publik Anda berubah dan segera memperbarui subdomain Duck DNS Anda, menjaga akses tetap lancar.
Dukungan IPv4 dan IPv6
Berfungsi dengan kedua keluarga alamat, sehingga subdomain Anda tetap terkini terlepas dari penetapan versi IP ISP Anda.
Beberapa subdomain
Mengelola beberapa subdomain Duck DNS dalam satu container dengan menyediakan daftar nama subdomain yang dipisahkan koma.
Pengoperasian VPS selalu aktif
Berjalan di VPS menjamin pembaruan berjalan sesuai jadwal 24/7, bahkan saat peralatan jaringan rumah di-restart atau kehilangan daya.
Konfigurasi Persisten
Menyimpan token dan pengaturan subdomain Anda dalam volume khusus agar klien dapat melanjutkan dengan benar setelah container dimulai ulang.
Jalankan DuckDNS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
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