Duck DNS adalah layanan DNS dinamis gratis yang dipercaya oleh jutaan pengguna homelab dan self-hosting untuk menjaga akses yang andal ke server dan perangkat di balik koneksi internet residensial. Sebagian besar ISP menetapkan alamat IP yang berubah-ubah, tetapi Duck DNS mengatasi ini dengan terus memantau IP publik Anda dan memperbarui subdomain pilihan Anda saat IP tersebut berubah â€” semuanya tanpa biaya.

Template ini menjalankan kontainer klien resmi Duck DNS dalam mode jaringan host, memberikan visibilitas IP yang akurat. Konfigurasi tetap ada setelah restart sehingga pengaturan subdomain dan token Anda tidak akan pernah hilang. Baik Anda memerlukan akses stabil ke home server, proyek Raspberry Pi, atau aplikasi VPS self-hosted, Duck DNS menghilangkan kebutuhan untuk membayar IP statis atau layanan DDNS komersial.