Qdrant adalah mesin pencari kesamaan vektor open-source kelas produksi yang dibuat khusus untuk aplikasi AI dan machine learning. Qdrant menyimpan vektor berdimensi tinggi bersama metadata payload yang kaya, serta melayani kueri tetangga terdekat dalam hitungan sub-milidetik menggunakan pengindeksan HNSW, berbagai metrik jarak, dan pemfilteran canggih â€“ semuanya dapat diakses melalui API REST dan gRPC.

Self-hosting Qdrant di VPS memberi Anda kendali penuh atas alokasi memori, konfigurasi pengindeksan, dan residensi data tanpa model harga per kueri atau batasan koneksi dari layanan database vektor terkelola. Hal ini menjadikannya ideal untuk startup AI dan tim yang menskalakan pencarian semantik atau pipeline RAG.