Deploy instan Qdrant.
Database vektor open-source performa tinggi untuk pencarian semantik, sistem rekomendasi, dan aplikasi berbasis AI.
Pilih paket VPS untuk Qdrant
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Qdrant
Qdrant adalah mesin pencari kesamaan vektor open-source kelas produksi yang dibuat khusus untuk aplikasi AI dan machine learning. Qdrant menyimpan vektor berdimensi tinggi bersama metadata payload yang kaya, serta melayani kueri tetangga terdekat dalam hitungan sub-milidetik menggunakan pengindeksan HNSW, berbagai metrik jarak, dan pemfilteran canggih â€“ semuanya dapat diakses melalui API REST dan gRPC.
Self-hosting Qdrant di VPS memberi Anda kendali penuh atas alokasi memori, konfigurasi pengindeksan, dan residensi data tanpa model harga per kueri atau batasan koneksi dari layanan database vektor terkelola. Hal ini menjadikannya ideal untuk startup AI dan tim yang menskalakan pencarian semantik atau pipeline RAG.
Fitur utama Qdrant
Pencarian sub-milidetik
Pengindeksan HNSW menghadirkan kueri tetangga terdekat yang hampir instan melintasi jutaan vektor, menjaga aplikasi AI tetap responsif pada skala berapa pun.
Penyaringan Payload
Saring hasil pencarian berdasarkan bidang metadata apa pun pada saat kueri, menggabungkan kesamaan vektor dengan kondisi terstruktur dalam satu permintaan.
Beberapa Metrik Jarak
Pilih jarak Cosine, Euclidean, atau Dot product agar sesuai dengan model embedding yang digunakan oleh aplikasi Anda tanpa mengindeks ulang data.
REST dan gRPC APIs
Integrasikan Qdrant ke dalam bahasa atau framework apa pun menggunakan antarmuka REST OpenAPI atau API gRPC berthroughput tinggi untuk beban kerja yang sensitif terhadap latensi.
Dukungan Kuantisasi
Kuantisasi skalar dan produk secara signifikan mengurangi jejak memori, memungkinkan Anda mengindeks kumpulan data yang lebih besar pada hardware yang sama tanpa penurunan kualitas.
Jalankan Qdrant lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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