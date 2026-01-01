InfluxDB 2 adalah platform time series yang dirancang khusus untuk menangani penyerapan, penyimpanan, kueri, visualisasi, dan peringatan dalam satu aplikasi. Dibangun di atas mesin penyimpanan TSM dengan bahasa kueri Flux, platform ini memberikan penyerapan data berthroughput tinggi dan kompresi yang efisien, bersama dengan UI web modern, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengintegrasikan alat terpisah seperti Grafana atau Kapacitor untuk alur kerja observabilitas dasar.

Meng-host sendiri InfluxDB 2 di VPS Anda menghilangkan harga per-datapoint dan biaya egress data yang umum dalam penawaran cloud terkelola. Anda mendapatkan biaya yang dapat diprediksi untuk armada perangkat IoT, pemantauan infrastruktur, dan pipeline data keuangan, terlepas dari volume penyerapan, dengan penyimpanan persisten untuk telemetri historis selama bertahun-tahun.