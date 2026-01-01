Deploy instan InfluxDB 2.
Platform deret waktu terpadu yang menggabungkan database, visualisasi, pemberitahuan, dan pemrosesan data dalam satu aplikasi.
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InfluxDB 2 adalah platform time series yang dirancang khusus untuk menangani penyerapan, penyimpanan, kueri, visualisasi, dan peringatan dalam satu aplikasi. Dibangun di atas mesin penyimpanan TSM dengan bahasa kueri Flux, platform ini memberikan penyerapan data berthroughput tinggi dan kompresi yang efisien, bersama dengan UI web modern, sehingga menghilangkan kebutuhan untuk mengintegrasikan alat terpisah seperti Grafana atau Kapacitor untuk alur kerja observabilitas dasar.
Meng-host sendiri InfluxDB 2 di VPS Anda menghilangkan harga per-datapoint dan biaya egress data yang umum dalam penawaran cloud terkelola. Anda mendapatkan biaya yang dapat diprediksi untuk armada perangkat IoT, pemantauan infrastruktur, dan pipeline data keuangan, terlepas dari volume penyerapan, dengan penyimpanan persisten untuk telemetri historis selama bertahun-tahun.
Fitur utama InfluxDB 2
Flux Query Language
Flux adalah bahasa skrip fungsional yang dirancang khusus untuk data deret waktu, memungkinkan transformasi, agregasi, dan penggabungan multi-sumber dalam satu kueri.
Web UI Terintegrasi
Antarmuka bawaan menyertakan pembuat kueri visual, editor dasbor, dan penjelajah data sehingga tidak diperlukan alat visualisasi eksternal untuk memulai.
Peringatan bawaan
Konfigurasi cek ambang batas dan deadman langsung di InfluxDB 2 dengan endpoint notifikasi untuk Slack, PagerDuty, webhook HTTP, dan lainnya.
Mesin tugas
Jadwalkan skrip Flux untuk downsampling, transformasi ETL, dan agregasi data tanpa cron job eksternal atau layanan pipeline terpisah.
Kontrol akses berbasis token
Token baca/tulis granular yang dicakupkan ke bucket tertentu memungkinkan kontrol akses terperinci untuk berbagai tim dan aplikasi yang berbagi satu instance.
Jalankan InfluxDB 2 lebih mudah di Hostinger
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Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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