Diskon RustFS hingga 69%

Deploy instan RustFS.

Penyimpanan objek terdistribusi S3-kompatibel yang dibangun dengan Rust untuk beban kerja AI, data lake, dan aplikasi cloud-native.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan RustFS.

Pilih paket VPS untuk RustFS

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp193.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 63%
KVM 2
Rp407.900
Rp151.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan RustFS

RustFS adalah sistem penyimpanan objek terdistribusi berkinerja tinggi yang dibangun sepenuhnya dengan Rust. Sistem ini menghadirkan kompatibilitas API Amazon S3 penuh yang dikombinasikan dengan jaminan keamanan memori Rust dan kinerja mentah yang melampaui solusi tradisional. Dirancang untuk data lakes, pipeline AI/ML, dan beban kerja big data, RustFS menggunakan erasure coding untuk melindungi dari kehilangan data dan deteksi bitrot untuk memastikan integritas data jangka panjang.

Self-hosting RustFS di VPS Anda sendiri menempatkan infrastruktur penyimpanan objek Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tanpa biaya per-GB, tanpa biaya egress, dan tanpa vendor lock-in. Konsol web bawaan memungkinkan Anda mengelola buckets, mengonfigurasi kebijakan akses, dan memantau penggunaan penyimpanan tanpa memerlukan tooling tambahan.

Buat sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama RustFS

S3 API Kompatibel

Berfungsi dengan klien, SDK, atau alat yang kompatibel dengan S3 mana pun â€“ migrasikan alur kerja yang ada tanpa perubahan kode.

Erasure Coding

Mendistribusikan data ke beberapa volume dengan redundansi sehingga penyimpanan tetap utuh bahkan ketika drive individual gagal.

Konsol manajemen web

Antarmuka berbasis browser untuk membuat bucket, mengelola kunci akses, mengatur kebijakan siklus hidup, dan memantau penggunaan penyimpanan.

Performa Tinggi

Dibangun dengan Rust untuk keamanan memori dan kecepatan â€” benchmark menunjukkan throughput hingga 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan alternatif untuk beban kerja objek kecil.

Event Notifikasi

Memicu webhook pada event bucket seperti pembuatan dan penghapusan objek untuk berintegrasi dengan pipeline pemrosesan hilir.

Integrasi identitas

Mendukung OIDC/OpenID Connect dan OpenStack Keystone untuk single sign-on perusahaan dan deployment multi-tenant.

Jalankan RustFS lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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