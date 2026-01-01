Deploy instan RustFS.
Penyimpanan objek terdistribusi S3-kompatibel yang dibangun dengan Rust untuk beban kerja AI, data lake, dan aplikasi cloud-native.
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Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan RustFS
RustFS adalah sistem penyimpanan objek terdistribusi berkinerja tinggi yang dibangun sepenuhnya dengan Rust. Sistem ini menghadirkan kompatibilitas API Amazon S3 penuh yang dikombinasikan dengan jaminan keamanan memori Rust dan kinerja mentah yang melampaui solusi tradisional. Dirancang untuk data lakes, pipeline AI/ML, dan beban kerja big data, RustFS menggunakan erasure coding untuk melindungi dari kehilangan data dan deteksi bitrot untuk memastikan integritas data jangka panjang.
Self-hosting RustFS di VPS Anda sendiri menempatkan infrastruktur penyimpanan objek Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tanpa biaya per-GB, tanpa biaya egress, dan tanpa vendor lock-in. Konsol web bawaan memungkinkan Anda mengelola buckets, mengonfigurasi kebijakan akses, dan memantau penggunaan penyimpanan tanpa memerlukan tooling tambahan.
Fitur utama RustFS
S3 API Kompatibel
Berfungsi dengan klien, SDK, atau alat yang kompatibel dengan S3 mana pun â€“ migrasikan alur kerja yang ada tanpa perubahan kode.
Erasure Coding
Mendistribusikan data ke beberapa volume dengan redundansi sehingga penyimpanan tetap utuh bahkan ketika drive individual gagal.
Konsol manajemen web
Antarmuka berbasis browser untuk membuat bucket, mengelola kunci akses, mengatur kebijakan siklus hidup, dan memantau penggunaan penyimpanan.
Performa Tinggi
Dibangun dengan Rust untuk keamanan memori dan kecepatan â€” benchmark menunjukkan throughput hingga 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan alternatif untuk beban kerja objek kecil.
Event Notifikasi
Memicu webhook pada event bucket seperti pembuatan dan penghapusan objek untuk berintegrasi dengan pipeline pemrosesan hilir.
Integrasi identitas
Mendukung OIDC/OpenID Connect dan OpenStack Keystone untuk single sign-on perusahaan dan deployment multi-tenant.
Jalankan RustFS lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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