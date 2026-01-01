RustFS adalah sistem penyimpanan objek terdistribusi berkinerja tinggi yang dibangun sepenuhnya dengan Rust. Sistem ini menghadirkan kompatibilitas API Amazon S3 penuh yang dikombinasikan dengan jaminan keamanan memori Rust dan kinerja mentah yang melampaui solusi tradisional. Dirancang untuk data lakes, pipeline AI/ML, dan beban kerja big data, RustFS menggunakan erasure coding untuk melindungi dari kehilangan data dan deteksi bitrot untuk memastikan integritas data jangka panjang.

Self-hosting RustFS di VPS Anda sendiri menempatkan infrastruktur penyimpanan objek Anda sepenuhnya di bawah kendali Anda â€” tanpa biaya per-GB, tanpa biaya egress, dan tanpa vendor lock-in. Konsol web bawaan memungkinkan Anda mengelola buckets, mengonfigurasi kebijakan akses, dan memantau penggunaan penyimpanan tanpa memerlukan tooling tambahan.