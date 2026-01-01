SnappyMail adalah klien webmail modern dan ringan yang memungkinkan Anda mengakses akun email IMAP apa pun melalui antarmuka browser yang bersih. Ini adalah fork RainLoop yang dikelola, dibangun ulang untuk performa â€” payload JavaScript-nya sekitar 66% lebih kecil dari aslinya, yang berarti waktu muat lebih cepat bahkan pada koneksi lambat. SnappyMail mendukung beberapa akun IMAP, enkripsi PGP, filter email Sieve, mode gelap, dan navigasi keyboard penuh.

Self-hosting SnappyMail di VPS Anda menempatkan klien email berbasis browser pribadi di infrastruktur Anda sendiri tanpa telemetri pihak ketiga, tanpa iklan, dan tanpa akun yang diperlukan dari layanan eksternal. Kredensial email Anda hanya disimpan di server Anda dan hanya ditransmisikan antara VPS Anda dan penyedia email Anda yang sudah ada.