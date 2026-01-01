Deploy instan SnappyMail.
Klien webmail ringan yang dihosting sendiri untuk mengakses akun email IMAP dari browser mana pun, tanpa pelacakan atau iklan.
Pilih paket VPS untuk SnappyMail
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan SnappyMail
SnappyMail adalah klien webmail modern dan ringan yang memungkinkan Anda mengakses akun email IMAP apa pun melalui antarmuka browser yang bersih. Ini adalah fork RainLoop yang dikelola, dibangun ulang untuk performa â€” payload JavaScript-nya sekitar 66% lebih kecil dari aslinya, yang berarti waktu muat lebih cepat bahkan pada koneksi lambat. SnappyMail mendukung beberapa akun IMAP, enkripsi PGP, filter email Sieve, mode gelap, dan navigasi keyboard penuh.
Self-hosting SnappyMail di VPS Anda menempatkan klien email berbasis browser pribadi di infrastruktur Anda sendiri tanpa telemetri pihak ketiga, tanpa iklan, dan tanpa akun yang diperlukan dari layanan eksternal. Kredensial email Anda hanya disimpan di server Anda dan hanya ditransmisikan antara VPS Anda dan penyedia email Anda yang sudah ada.
Fitur utama SnappyMail
Beberapa Akun IMAP
Hubungkan dan beralih di antara akun IMAP dalam jumlah berapa pun dari satu sesi SnappyMail, termasuk Gmail, Outlook, Fastmail, atau server email yang di-hosting sendiri.
Enkripsi PGP (Pretty Good Privacy)
Buat dan baca pesan terenkripsi PGP langsung di browser tanpa menginstal ekstensi klien email atau mengelola kunci di luar antarmuka.
Sieve Filter Editor
Tulis dan kelola aturan penyaringan email Sieve sisi server langsung di SnappyMail, mengotomatiskan penyortiran folder dan penanganan pesan tanpa aturan sisi klien.
Tanpa pelacakan atau iklan
SnappyMail tidak mengandung analitik, tidak ada tombol media sosial, dan tidak ada skrip pihak ketiga â€“ konten email dan metadata tetap sepenuhnya berada dalam infrastruktur Anda.
Mode gelap dan tema
Mode gelap bawaan dan berbagai opsi tema memungkinkan pengguna mempersonalisasi antarmuka tanpa ekstensi browser atau modifikasi CSS kustom.
Jalankan SnappyMail lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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