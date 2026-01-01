Remark42 adalah mesin komentar ringan dan open-source untuk blog dan website, dirancang sebagai alternatif yang menghargai privasi untuk Disqus, Facebook Comments, dan platform komentar komersial lainnya. Ditulis dalam Go untuk penggunaan memori yang rendah dan konkurensi tinggi, Remark42 dapat disematkan melalui satu cuplikan JavaScript di website mana pun â€” HTML statis, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, atau framework lainnya â€” untuk menambahkan diskusi berulir tanpa melacak pengunjung atau menampilkan iklan.

Self-hosting Remark42 di VPS Anda menjaga setiap komentar pembaca, suara, dan akun di dalam infrastruktur Anda daripada ditambang oleh SaaS pihak ketiga untuk data iklan. Tumpukan ringkas ini berjalan dalam satu kontainer dengan penyimpanan BoltDB tertanam â€” tidak memerlukan database atau cache terpisah.