Deploy instan Remark42.
Mesin komentar sumber terbuka yang mengutamakan privasi untuk blog dan website â€” alternatif ringan yang dihosting sendiri untuk Disqus.
Pilih paket VPS untuk Remark42
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Remark42
Remark42 adalah mesin komentar ringan dan open-source untuk blog dan website, dirancang sebagai alternatif yang menghargai privasi untuk Disqus, Facebook Comments, dan platform komentar komersial lainnya. Ditulis dalam Go untuk penggunaan memori yang rendah dan konkurensi tinggi, Remark42 dapat disematkan melalui satu cuplikan JavaScript di website mana pun â€” HTML statis, Hugo, Jekyll, WordPress, Next.js, atau framework lainnya â€” untuk menambahkan diskusi berulir tanpa melacak pengunjung atau menampilkan iklan.
Self-hosting Remark42 di VPS Anda menjaga setiap komentar pembaca, suara, dan akun di dalam infrastruktur Anda daripada ditambang oleh SaaS pihak ketiga untuk data iklan. Tumpukan ringkas ini berjalan dalam satu kontainer dengan penyimpanan BoltDB tertanam â€” tidak memerlukan database atau cache terpisah.
Fitur utama Remark42
Mudah disematkan
Cukup masukkan satu cuplikan JavaScript ke situs web mana pun untuk menambahkan komentar berulir â€” berfungsi dengan situs statis, blog, dan framework apa pun yang memungkinkan HTML kustom.
OAuth Multi-penyedia
Pengunjung masuk dengan Google, GitHub, Facebook, Twitter, Microsoft, Yandex, Patreon, atau melalui autentikasi anonim atau tautan email.
Mengutamakan privasi
Tidak ada piksel pelacakan, tidak ada cookie pihak ketiga, tidak ada pembuatan profil perilaku â€“ Remark42 hanya menyimpan apa yang diperlukan untuk menampilkan komentar dan notifikasi.
Markdown dan threading
Dukungan Markdown penuh termasuk blok kode, balasan bertingkat, pemungutan suara, dan edit/hapus dengan jendela waktu yang dapat dikonfigurasi.
Alat Moderasi
Alat admin bawaan untuk moderasi massal, pemblokiran IP, pemfilteran kata-kata tidak senonoh, pencarian komentar, dan notifikasi email/Telegram untuk komentar baru.
Backup dan ekspor
Penyimpanan BoltDB yang ringkas dengan pencadangan harian otomatis, pengimpor untuk komentar Disqus dan WordPress, dan ekspor JSON untuk migrasi.
Jalankan Remark42 lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus ðŸš€
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Waktu kehilangan akses ke instance n8n self-hosted, saya langsung menghubungi support Hostinger. Jujur, responsnya benar-benar di luar ekspektasi. Chatbot Kodee sangat membantu, dan Mohammad dari tim CS juga sangat detail untuk memastikan semuanya terselesaikan.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.