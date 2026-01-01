ConvertX adalah konverter file online self-hosted yang menangani lebih dari seribu format file yang berbeda — dokumen, gambar, audio, video, dan lainnya — melalui antarmuka web yang sederhana. Karena konversi sepenuhnya terjadi di server Anda sendiri, file sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda dan tidak ada batasan ukuran upload, tanpa watermark, serta tanpa biaya per konversi yang dikenakan oleh layanan pihak ketiga.

Self-hosting ConvertX sangat berharga bagi bisnis dan organisasi dengan persyaratan penanganan data yang mencegah pengunggahan dokumen kepemilikan ke layanan cloud eksternal. Pembersihan file otomatis dengan periode retensi yang dapat dikonfigurasi menjaga penggunaan penyimpanan tetap terkendali, sementara autentikasi pengguna opsional memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat menggunakan layanan ini. Deployment ini menyediakan layanan konversi lengkap dengan penyimpanan persisten yang siap menangani alur kerja format apa pun.