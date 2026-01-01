Deploy instan ConvertX
Layanan konversi file yang di-host sendiri mendukung lebih dari 1000 format untuk dokumen, gambar, audio, dan video dengan privasi penuh.
Pilih paket VPS untuk ConvertX
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan ConvertX
ConvertX adalah konverter file online self-hosted yang menangani lebih dari seribu format file yang berbeda — dokumen, gambar, audio, video, dan lainnya — melalui antarmuka web yang sederhana. Karena konversi sepenuhnya terjadi di server Anda sendiri, file sensitif tidak pernah meninggalkan infrastruktur Anda dan tidak ada batasan ukuran upload, tanpa watermark, serta tanpa biaya per konversi yang dikenakan oleh layanan pihak ketiga.
Self-hosting ConvertX sangat berharga bagi bisnis dan organisasi dengan persyaratan penanganan data yang mencegah pengunggahan dokumen kepemilikan ke layanan cloud eksternal. Pembersihan file otomatis dengan periode retensi yang dapat dikonfigurasi menjaga penggunaan penyimpanan tetap terkendali, sementara autentikasi pengguna opsional memungkinkan Anda mengontrol siapa yang dapat menggunakan layanan ini. Deployment ini menyediakan layanan konversi lengkap dengan penyimpanan persisten yang siap menangani alur kerja format apa pun.
Fitur utama ConvertX
Dukungan 1.000+ format
Mengonversi antara hampir semua kombinasi format dokumen, gambar, audio, dan video tanpa menginstal perangkat lunak desktop.
Privasi file penuh
File diproses sepenuhnya di VPS Anda — tidak ada yang diunggah ke layanan eksternal atau dilihat oleh pihak ketiga.
Pembersihan otomatis
Periode retensi yang dapat dikonfigurasi secara otomatis menghapus file yang dikonversi setelah jumlah jam yang ditentukan untuk mengelola penggunaan penyimpanan.
Otentikasi Pengguna
Batasi akses dengan autentikasi berbasis akun atau buka konversi untuk pengguna yang tidak terautentikasi untuk penerapan tim internal.
Tidak ada batasan ukuran
Konversi file media berukuran besar dan kumpulan file dalam jumlah besar tanpa batasan unggah yang diberlakukan oleh layanan konversi online.
Jalankan ConvertX lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀
Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!
Saya sempat kehilangan akses ke instance n8n yang di-hosting sendiri. Chatbot Kodee sangat membantu, lalu Mohammad dari tim CS juga sangat sabar dan detail dalam menjawab pertanyaan saya.
Terima kasih banyak untuk Carla yang sudah bantu upgrade n8n di VPS Hostinger saya. Profesional dan informatif sekali!
Nggak pernah ada drama dengan VPS Hostinger. Selalu cepat, stabil, dan nggak ada downtime.
Hostinger oke banget, saya puas sama layanan yang saya pakai. Harganya nggak semahal tempat lain, tapi VPS-nya mantap dan paketnya sesuai sama harga.