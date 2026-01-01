Crawl4AI adalah web crawler dan scraper canggih yang dirancang khusus untuk aplikasi AI. Tool ini mengubah konten web menjadi output Markdown terstruktur yang siap LLM, menjadikannya fondasi ideal untuk sistem RAG (Retrieval-Augmented Generation), dataset pelatihan, dan pipeline konten berbasis AI. Dengan lebih dari 50.000 bintang GitHub, Crawl4AI telah menjadi solusi crawling pilihan di komunitas developer AI.

Platform ini mendukung kontrol browser penuh untuk situs yang banyak menggunakan JavaScript, crawling asinkron dengan browser pooling, pemfilteran konten cerdas, dan akses API RESTful — semuanya dikemas dengan dashboard monitoring real-time dan playground interaktif. Self-hosting Crawl4AI di VPS Anda memberikan komputasi khusus untuk operasi crawling intensif dan kontrol penuh atas penanganan data tanpa merutekan konten sensitif melalui layanan pihak ketiga.