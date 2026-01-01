Diskon Crawl4AI hingga 69%

Deploy Crawl4AI instalasi sekali klik.

Web crawler open-source yang mengubah website menjadi Markdown yang bersih dan siap dipakai LLM untuk pipeline data AI.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp116.900 /bln
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Deploy Crawl4AI instalasi sekali klik.

Pilih paket VPS untuk Crawl4AI

Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
Diskon 64%
KVM 1
Rp320.900
Rp116.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp2.805.600 (harga normal Rp7.701.600). Biaya perpanjangan Rp193.900/bln.
1 vCPU core
4 GB RAM
50 GB NVMe disk space
4 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp3.741.600 (harga normal Rp9.789.600). Biaya perpanjangan Rp232.900/bln.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp5.133.600 (harga normal Rp16.317.600). Biaya perpanjangan Rp465.900/bln.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900 /bln
Pilih paket
Beli paket 24 bulan seharga Rp10.245.600 (harga normal Rp28.893.600). Biaya perpanjangan Rp853.900/bln.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project yang Anda mau dengan Crawl4AI

Crawl4AI adalah web crawler dan scraper canggih yang dirancang khusus untuk aplikasi AI. Tool ini mengubah konten web menjadi output Markdown terstruktur yang siap LLM, menjadikannya fondasi ideal untuk sistem RAG (Retrieval-Augmented Generation), dataset pelatihan, dan pipeline konten berbasis AI. Dengan lebih dari 50.000 bintang GitHub, Crawl4AI telah menjadi solusi crawling pilihan di komunitas developer AI.

Platform ini mendukung kontrol browser penuh untuk situs yang banyak menggunakan JavaScript, crawling asinkron dengan browser pooling, pemfilteran konten cerdas, dan akses API RESTful — semuanya dikemas dengan dashboard monitoring real-time dan playground interaktif. Self-hosting Crawl4AI di VPS Anda memberikan komputasi khusus untuk operasi crawling intensif dan kontrol penuh atas penanganan data tanpa merutekan konten sensitif melalui layanan pihak ketiga.

Buat sekarang
Buat project yang Anda mau dengan {name}

Fitur utama Crawl4AI

Output Siap LLM

Mengubah halaman yang di-crawl menjadi Markdown bersih yang dioptimalkan untuk dimasukkan langsung ke dalam pipeline model bahasa dan sistem RAG.

Kontrol Penuh Browser

Menangani halaman yang dirender JavaScript dan konten dinamis menggunakan pengumpulan browser untuk kinerja tinggi, ekstraksi data yang akurat.

Akses API RESTful

Menyediakan endpoint HTTP untuk mengintegrasikan web crawling ke dalam aplikasi yang sudah ada dan alur kerja data otomatis.

Pemantauan waktu nyata

Dashboard bawaan dan arena interaktif memungkinkan Anda melacak operasi crawl, menguji strategi ekstraksi, dan melakukan debug konfigurasi secara langsung.

Penyaringan Cerdas

Strategi ekstraksi terstruktur menyaring gangguan dan mengisolasi konten yang relevan, mengurangi pekerjaan pasca-pemrosesan dalam pipeline AI Anda.

Jalankan Crawl4AI lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

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