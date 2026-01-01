Deploy Crawl4AI instalasi sekali klik.
Web crawler open-source yang mengubah website menjadi Markdown yang bersih dan siap dipakai LLM untuk pipeline data AI.
Pilih paket VPS untuk Crawl4AI
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project yang Anda mau dengan Crawl4AI
Crawl4AI adalah web crawler dan scraper canggih yang dirancang khusus untuk aplikasi AI. Tool ini mengubah konten web menjadi output Markdown terstruktur yang siap LLM, menjadikannya fondasi ideal untuk sistem RAG (Retrieval-Augmented Generation), dataset pelatihan, dan pipeline konten berbasis AI. Dengan lebih dari 50.000 bintang GitHub, Crawl4AI telah menjadi solusi crawling pilihan di komunitas developer AI.
Platform ini mendukung kontrol browser penuh untuk situs yang banyak menggunakan JavaScript, crawling asinkron dengan browser pooling, pemfilteran konten cerdas, dan akses API RESTful — semuanya dikemas dengan dashboard monitoring real-time dan playground interaktif. Self-hosting Crawl4AI di VPS Anda memberikan komputasi khusus untuk operasi crawling intensif dan kontrol penuh atas penanganan data tanpa merutekan konten sensitif melalui layanan pihak ketiga.
Fitur utama Crawl4AI
Output Siap LLM
Mengubah halaman yang di-crawl menjadi Markdown bersih yang dioptimalkan untuk dimasukkan langsung ke dalam pipeline model bahasa dan sistem RAG.
Kontrol Penuh Browser
Menangani halaman yang dirender JavaScript dan konten dinamis menggunakan pengumpulan browser untuk kinerja tinggi, ekstraksi data yang akurat.
Akses API RESTful
Menyediakan endpoint HTTP untuk mengintegrasikan web crawling ke dalam aplikasi yang sudah ada dan alur kerja data otomatis.
Pemantauan waktu nyata
Dashboard bawaan dan arena interaktif memungkinkan Anda melacak operasi crawl, menguji strategi ekstraksi, dan melakukan debug konfigurasi secara langsung.
Penyaringan Cerdas
Strategi ekstraksi terstruktur menyaring gangguan dan mengisolasi konten yang relevan, mengurangi pekerjaan pasca-pemrosesan dalam pipeline AI Anda.
Jalankan Crawl4AI lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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