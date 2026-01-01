Deploy instan Fusio.
Platform manajemen API open-source untuk membangun, mengoperasikan, dan memonetisasi API dengan portal developer visual.
Pilih paket VPS untuk Fusio
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Fusio
Fusio adalah platform manajemen API sumber terbuka yang di-host sendiri, yang berfungsi sebagai gateway API dan pembangun backend. Ini memungkinkan Anda mengekspos tabel database, microservice, atau logika kustom sebagai REST API tanpa menulis kode boilerplate â€” mendukung MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya. Portal developer bawaan memberikan akses swalayan kepada developer eksternal, manajemen kunci API, dan dokumentasi OpenAPI langsung, sementara paket langganan dan pembatasan tarif membuatnya mudah untuk memonetisasi API Anda.
Dengan dukungan Model Context Protocol (MCP) bawaan, Fusio juga dapat berfungsi sebagai hub integrasi untuk agen AI, menghubungkan data dan layanan Anda langsung ke alur kerja LLM. Self-hosting di VPS Anda menjaga semua lalu lintas API dan logika bisnis tetap dalam kendali Anda.
Fitur utama Fusio
Database ke API
Ekspos MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan sumber data lainnya sebagai REST API yang diatur tanpa menulis kode boilerplate.
Developer Portal
Sediakan akses API swalayan, manajemen kunci, dan dokumentasi OpenAPI langsung bagi developer eksternal dalam portal bermerek.
Monetisasi API
Buat paket langganan dan tingkatan pembatasan laju untuk mengenakan biaya atas penggunaan API dengan kuota yang dapat dikonfigurasi dan integrasi penagihan.
Integrasi MCP
Hubungkan API Anda langsung ke alur kerja agen AI melalui dukungan Protokol Konteks Model asli untuk integrasi alat LLM.
Pembuatan SDK
Hasilkan SDK klien secara otomatis untuk semua bahasa pemrograman utama guna mempercepat integrasi API pihak ketiga.
Jalankan Fusio lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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