Fusio adalah platform manajemen API sumber terbuka yang di-host sendiri, yang berfungsi sebagai gateway API dan pembangun backend. Ini memungkinkan Anda mengekspos tabel database, microservice, atau logika kustom sebagai REST API tanpa menulis kode boilerplate â€” mendukung MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan lainnya. Portal developer bawaan memberikan akses swalayan kepada developer eksternal, manajemen kunci API, dan dokumentasi OpenAPI langsung, sementara paket langganan dan pembatasan tarif membuatnya mudah untuk memonetisasi API Anda.

Dengan dukungan Model Context Protocol (MCP) bawaan, Fusio juga dapat berfungsi sebagai hub integrasi untuk agen AI, menghubungkan data dan layanan Anda langsung ke alur kerja LLM. Self-hosting di VPS Anda menjaga semua lalu lintas API dan logika bisnis tetap dalam kendali Anda.