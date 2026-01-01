Deploy Hiccup instan.
Halaman awal yang cepat dan statis untuk mengatur tautan dan bookmark terpenting Anda di satu tempat.
Pilih paket VPS untuk Hiccup
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Hiccup
Hiccup adalah halaman awal statis open-source yang ringan, dirancang untuk menempatkan tautan yang paling sering Anda gunakan di bagian depan dan tengah. Dibangun sebagai aplikasi React yang disajikan oleh Nginx, tidak memerlukan database dan backend â€” hanya file konfigurasi JSON yang dapat Anda edit langsung atau kelola melalui editor konfigurasi bawaan. Kartu unggulan, kategori terorganisir, dan bilah pencarian multi-penyedia yang canggih membuatnya sangat cepat untuk melompat ke bookmark apa pun dari satu tab.
Menghosting sendiri Hiccup di VPS Anda berarti bookmark Anda tetap pribadi, memuat secara instan dari file statis, dan tetap dapat diakses dari perangkat apa pun. Dengan dukungan PWA, pintasan keyboard, manajemen tautan seret dan lepas, dan mode hanya-baca untuk layar bersama, Hiccup sangat cocok sebagai halaman awal browser pribadi atau dasbor rumah tangga untuk layanan bersama.
Fitur utama Hiccup
Pencarian berbagai penyedia layanan
Cari di Google, DuckDuckGo, Amazon, dan penyedia kustom secara bersamaan, atau langsung menuju tautan yang disimpan berdasarkan nama atau tag.
Editor Konfigurasi JSON
Kelola seluruh dashboard Anda melalui editor konfigurasi bawaan â€“ muat dari URL atau file lokal, pratinjau beberapa konfigurasi, dan unduh cadangan kapan saja.
Drag and Drop Tautan
Tambahkan atau perbarui tautan dan latar belakang kartu dengan menyeret URL atau gambar dari jendela browser lain langsung ke kartu mana pun.
Navigasi Keyboard
Dukungan penuh pintasan keyboard memungkinkan Anda membuka tautan, mengalihkan mode edit, dan menavigasi dashboard tanpa menyentuh mouse.
PWA dan Siap Mobile
Instal Hiccup sebagai Progressive Web App di perangkat apa pun untuk akses cepat ke semua bookmark Anda dari layar utama, baik di desktop maupun seluler.
Jalankan Hiccup lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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