Hiccup adalah halaman awal statis open-source yang ringan, dirancang untuk menempatkan tautan yang paling sering Anda gunakan di bagian depan dan tengah. Dibangun sebagai aplikasi React yang disajikan oleh Nginx, tidak memerlukan database dan backend â€” hanya file konfigurasi JSON yang dapat Anda edit langsung atau kelola melalui editor konfigurasi bawaan. Kartu unggulan, kategori terorganisir, dan bilah pencarian multi-penyedia yang canggih membuatnya sangat cepat untuk melompat ke bookmark apa pun dari satu tab.

Menghosting sendiri Hiccup di VPS Anda berarti bookmark Anda tetap pribadi, memuat secara instan dari file statis, dan tetap dapat diakses dari perangkat apa pun. Dengan dukungan PWA, pintasan keyboard, manajemen tautan seret dan lepas, dan mode hanya-baca untuk layar bersama, Hiccup sangat cocok sebagai halaman awal browser pribadi atau dasbor rumah tangga untuk layanan bersama.