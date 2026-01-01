Shadowbroker adalah platform intelijen geospasial OSINT open-source yang mengumpulkan lebih dari 60 feed data global real-time ke dalam satu antarmuka peta interaktif. Platform ini menyatukan posisi pesawat pribadi dan komersial, pergerakan kapal maritim, lintasan satelit aktif, zona konflik, peristiwa jamming GPS, aktivitas seismik, kamera CCTV, dan jaringan radio mesh – data yang tersedia untuk umum yang jarang dikumpulkan di satu tempat. Lapisan agen AI opsional memungkinkan Anda menghubungkan language model untuk mengurai feed dan menampilkan korelasi yang tidak terlihat dengan melihat lapisan data individual.

Self-hosting Shadowbroker di VPS memberikan tim Anda dashboard intelijen bersama yang persisten tanpa analitik penggunaan, tanpa berbagi data pihak ketiga, dan kontrol penuh atas feed serta integrasi API mana yang diaktifkan.