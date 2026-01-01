Diskon Shadowbroker hingga 69%

Deploy instan Shadowbroker.

Platform OSINT real-time sumber terbuka yang menggabungkan 60+ umpan intelijen global langsung — pesawat, kapal, satelit, dan lainnya — ke dalam satu peta.

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Gratis backup mingguan otomatis
VPS berbasis AI
Rp155.900/bln
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Jaminan 30 hari uang kembali
Deploy instan Shadowbroker.

Pilih paket VPS untuk Shadowbroker

TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth
TERPOPULER
Diskon 62%
KVM 2
Rp407.900
Rp155.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp232.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
2 vCPU core
8 GB RAM
100 GB NVMe disk space
8 TB bandwidth
Diskon 69%
KVM 4
Rp679.900
Rp213.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp465.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
4 vCPU core
16 GB RAM
200 GB NVMe disk space
16 TB bandwidth
Diskon 65%
KVM 8
Rp1.203.900
Rp426.900/bln
Pilih paket
Biaya perpanjangan Rp853.900/bln untuk 2 tahun. Bisa dibatalkan kapan saja.
8 vCPU core
32 GB RAM
400 GB NVMe disk space
32 TB bandwidth

Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya

Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun
Docker Manager
Akses cepat ke log container
Update sekali klik
Prosesor AMD EPYC
NVMe SSD storage
Kecepatan jaringan 1 Gbps
Public API
Data center di seluruh dunia
Domain gratis selama 1 tahun

Paket harus lunas dibayar di awal. Harga bulanan yang ditampilkan adalah total harga produk dibagi durasi paket.

Buat project apa saja dengan Shadowbroker

Shadowbroker adalah platform intelijen geospasial OSINT open-source yang mengumpulkan lebih dari 60 feed data global real-time ke dalam satu antarmuka peta interaktif. Platform ini menyatukan posisi pesawat pribadi dan komersial, pergerakan kapal maritim, lintasan satelit aktif, zona konflik, peristiwa jamming GPS, aktivitas seismik, kamera CCTV, dan jaringan radio mesh – data yang tersedia untuk umum yang jarang dikumpulkan di satu tempat. Lapisan agen AI opsional memungkinkan Anda menghubungkan language model untuk mengurai feed dan menampilkan korelasi yang tidak terlihat dengan melihat lapisan data individual.

Self-hosting Shadowbroker di VPS memberikan tim Anda dashboard intelijen bersama yang persisten tanpa analitik penggunaan, tanpa berbagi data pihak ketiga, dan kontrol penuh atas feed serta integrasi API mana yang diaktifkan.

Coba sekarang
Buat project apa saja dengan {name}

Fitur utama Shadowbroker

60+ umpan data langsung

Menggabungkan posisi pesawat, kapal laut, lintasan satelit, zona konflik, peristiwa gangguan GPS, dan data seismik dari lebih dari 60 sumber tanpa beralih antar alat.

Pelacakan pesawat dan kapal

Pantau jet pribadi, penerbangan komersial, dan kapal maritim secara real-time menggunakan OpenSky OAuth2 dan AIS stream integrations untuk cakupan global.

AI agent layer

Hubungkan model bahasa untuk mengurai umpan langsung dan menampilkan korelasi yang sebelumnya tidak terlihat di seluruh lapisan data geospasial secara otomatis.

Konflik dan hamparan ancaman

Visualisasikan zona konflik aktif, peristiwa gangguan GPS, garis depan kebakaran hutan, dan peringatan darurat pada peta yang sama dengan lalu lintas udara dan laut.

Kecerdasan yang dihosting sendiri

Simpan semua data intelijen di VPS Anda sendiri tanpa langganan SaaS, tanpa analitik penggunaan, dan tanpa platform pihak ketiga yang menerima kueri Anda.

Jalankan Shadowbroker lebih mudah di Hostinger

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

Aktif dalam sekali klik

Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.

Aktif dalam sekali klik

Perlindungan menyeluruh

Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.

Perlindungan menyeluruh

Docker Manager bawaan

Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.

Docker Manager bawaan

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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Pilih server yang paling dekat dengan lokasi audiens Anda untuk tingkatkan kecepatan website. Data center kami berlokasi di Asia, Eropa, Amerika Utara, dan Amerika Selatan.
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Sesuai target pasar. Jangkauan global

Docker VPS hosting yang bisa diandalkan

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.

Maxim Shishkin
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Semuanya lancar banget pakai Hostinger! Chatbot AI-nya oke, dan kalau AI nggak bisa jawab, langsung ada tim support yang siap bantu. VPS-nya juga juara, stabil tanpa naik turun. Makasih tim developer dan semua yang terlibat, lanjutkan terus 🚀

Noel
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Akhirnya nemu VPS hosting yang beneran oke. Harganya pas, panelnya gampang dipakai dan cepat. Backup mulus, tim support juga sangat andal dan solutif. Pokoknya mantap!

Omkar
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Jaminan 30 hari uang kembali

Bebas risiko dengan jaminan 30 hari uang kembali. Baca informasi selengkapnya di Kebijakan pengembalian uang.

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