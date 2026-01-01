Deploy instan Shadowbroker.
Platform OSINT real-time sumber terbuka yang menggabungkan 60+ umpan intelijen global langsung — pesawat, kapal, satelit, dan lainnya — ke dalam satu peta.
Pilih paket VPS untuk Shadowbroker
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan Shadowbroker
Shadowbroker adalah platform intelijen geospasial OSINT open-source yang mengumpulkan lebih dari 60 feed data global real-time ke dalam satu antarmuka peta interaktif. Platform ini menyatukan posisi pesawat pribadi dan komersial, pergerakan kapal maritim, lintasan satelit aktif, zona konflik, peristiwa jamming GPS, aktivitas seismik, kamera CCTV, dan jaringan radio mesh – data yang tersedia untuk umum yang jarang dikumpulkan di satu tempat. Lapisan agen AI opsional memungkinkan Anda menghubungkan language model untuk mengurai feed dan menampilkan korelasi yang tidak terlihat dengan melihat lapisan data individual.
Self-hosting Shadowbroker di VPS memberikan tim Anda dashboard intelijen bersama yang persisten tanpa analitik penggunaan, tanpa berbagi data pihak ketiga, dan kontrol penuh atas feed serta integrasi API mana yang diaktifkan.
Fitur utama Shadowbroker
60+ umpan data langsung
Menggabungkan posisi pesawat, kapal laut, lintasan satelit, zona konflik, peristiwa gangguan GPS, dan data seismik dari lebih dari 60 sumber tanpa beralih antar alat.
Pelacakan pesawat dan kapal
Pantau jet pribadi, penerbangan komersial, dan kapal maritim secara real-time menggunakan OpenSky OAuth2 dan AIS stream integrations untuk cakupan global.
AI agent layer
Hubungkan model bahasa untuk mengurai umpan langsung dan menampilkan korelasi yang sebelumnya tidak terlihat di seluruh lapisan data geospasial secara otomatis.
Konflik dan hamparan ancaman
Visualisasikan zona konflik aktif, peristiwa gangguan GPS, garis depan kebakaran hutan, dan peringatan darurat pada peta yang sama dengan lalu lintas udara dan laut.
Kecerdasan yang dihosting sendiri
Simpan semua data intelijen di VPS Anda sendiri tanpa langganan SaaS, tanpa analitik penggunaan, dan tanpa platform pihak ketiga yang menerima kueri Anda.
Jalankan Shadowbroker lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Docker VPS hosting yang bisa diandalkan
Super puas dengan VPS hosting Hostinger! Uptime-nya selalu stabil, jadi website saya lancar terus. Setiap kali butuh bantuan, tim support-nya cepat, paham semuanya, dan sangat membantu.
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