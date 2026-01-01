ShinyProxy adalah server open-source yang dibangun oleh Open Analytics untuk menghosting aplikasi data interaktif yang ditulis dalam R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio, dan banyak framework lainnya. Ini meluncurkan setiap sesi pengguna dalam container Docker yang terisolasi, lalu memproksi lalu lintas HTTP dan WebSocket kembali ke browser, sehingga setiap pengunjung mendapatkan lingkungan yang bersih tanpa mengotori status bersama.

Self-hosting ShinyProxy di VPS Anda sendiri menjaga model, dataset, dan dashboard proprietary di dalam perimeter Anda sambil memberikan fitur enterprise kepada tim â€” autentikasi, kontrol akses berbasis grup, pencatatan penggunaan â€” tanpa lisensi per-kursi atau vendor lock-in.