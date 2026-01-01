Deploy ShinyProxy instan.
Server sumber terbuka untuk menyebarkan Shiny, Dash, Streamlit, dan aplikasi data lainnya dengan autentikasi bawaan.
Pilih paket VPS untuk ShinyProxy
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan ShinyProxy
ShinyProxy adalah server open-source yang dibangun oleh Open Analytics untuk menghosting aplikasi data interaktif yang ditulis dalam R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio, dan banyak framework lainnya. Ini meluncurkan setiap sesi pengguna dalam container Docker yang terisolasi, lalu memproksi lalu lintas HTTP dan WebSocket kembali ke browser, sehingga setiap pengunjung mendapatkan lingkungan yang bersih tanpa mengotori status bersama.
Self-hosting ShinyProxy di VPS Anda sendiri menjaga model, dataset, dan dashboard proprietary di dalam perimeter Anda sambil memberikan fitur enterprise kepada tim â€” autentikasi, kontrol akses berbasis grup, pencatatan penggunaan â€” tanpa lisensi per-kursi atau vendor lock-in.
Fitur utama ShinyProxy
Kontainer per pengguna
Setiap sesi membuat kontainer Docker-nya sendiri sehingga pengguna tidak pernah berbagi status, sesi, atau sumber daya komputasi.
Dukungan multi-framework
Host R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode, dan aplikasi web lainnya yang dikemas sebagai container.
Autentikasi yang dapat dipasang
Hubungkan LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak, atau social logins untuk mengamankan aplikasi dengan kontrol akses berbasis grup.
Penggunaan Statistik
Pencatatan peristiwa bawaan melacak peluncuran aplikasi, durasi, dan sesi aktif untuk perencanaan kapasitas dan audit.
WebSocket streaming
Proksi WebSocket dan HTTP/2 bawaan menjaga aplikasi Shiny dan Dash interaktif tetap responsif di bawah beban.
Admin dashboard
Tampilan admin langsung menampilkan kontainer yang berjalan, memungkinkan operator memeriksa aktivitas, dan menghentikan sesi sesuai permintaan.
Jalankan ShinyProxy lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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