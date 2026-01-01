Deploy instan PigeonPod.
Generator feed podcast yang dihost sendiri yang mengubah saluran YouTube dan Bilibili menjadi feed RSS yang dapat dilanggan untuk aplikasi podcast apa pun.
Pilih paket VPS untuk PigeonPod
Setiap paket punya fitur yang Anda butuhkan dan keunggulan lainnya
Buat project apa saja dengan PigeonPod
PigeonPod adalah generator feed podcast yang di-hosting sendiri yang mengubah channel YouTube, playlist, video, dan konten Bilibili menjadi feed podcast RSS standar. Berlangganan ke channel YouTube mana pun di dalam PigeonPod dan secara otomatis akan mengunduh episode baru sebagai audio atau video, menghasilkan feed RSS yang dilindungi kata sandi yang dapat langsung dilanggan oleh klien podcast mana pun â€” Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.
Tidak seperti ekstensi browser atau solusi manual, PigeonPod menangani seluruh alur di server Anda sendiri: berlangganan, mengunduh melalui yt-dlp, transcoding melalui ffmpeg, pembuatan feed, dan penyajian RSS. Semua alat yang diperlukan dibundel di dalam image Docker â€” tidak ada lagi yang perlu diinstal atau dikonfigurasi.
Fitur utama PigeonPod
Impor YouTube dan Bilibili
Berlangganan ke channel YouTube, playlist, dan video individual, atau channel dan playlist Bilibili â€” PigeonPod melacak unggahan baru dan menyinkronkannya secara otomatis.
Output feed RSS standar
Menghasilkan feed RSS yang dilindungi kata sandi yang dapat disubscribe oleh aplikasi podcast mana pun, membawa langganan YouTube Anda ke dalam alur kerja mendengarkan podcast Anda yang biasa.
Kontrol kualitas audio dan video
Konfigurasi format output, bitrate, dan kualitas per feed agar Anda mendapatkan file audio saja yang ringkas untuk didengarkan atau video lengkap untuk ditonton â€“ tanpa mengunduh ulang.
Filter dan batasan episode
Setel filter kata kunci, ambang batas durasi, dan batas jumlah episode per feed untuk menjaga langganan tetap terfokus pada konten yang benar-benar Anda inginkan.
S3 dan local storage
Simpan episode yang diunduh di volume VPS atau arahkan ke layanan yang kompatibel dengan S3 mana pun â€” MinIO, Cloudflare R2, atau AWS S3 â€” untuk pustaka yang lebih besar.
Jalankan PigeonPod lebih mudah di Hostinger
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
Aktif dalam sekali klik
Deploy aplikasi Anda dalam sekali klik dengan setup siap pakai. Praktis tanpa instalasi manual.
Perlindungan menyeluruh
Firewall bawaan, proteksi DDoS, dan monitoring 24/7 menjaga aplikasi Anda setiap saat.
Docker Manager bawaan
Jalankan beberapa Docker container sekaligus, lalu deploy dan monitor semuanya dari satu dashboard.
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