PigeonPod adalah generator feed podcast yang di-hosting sendiri yang mengubah channel YouTube, playlist, video, dan konten Bilibili menjadi feed podcast RSS standar. Berlangganan ke channel YouTube mana pun di dalam PigeonPod dan secara otomatis akan mengunduh episode baru sebagai audio atau video, menghasilkan feed RSS yang dilindungi kata sandi yang dapat langsung dilanggan oleh klien podcast mana pun â€” Apple Podcasts, Overcast, Pocket Casts.

Tidak seperti ekstensi browser atau solusi manual, PigeonPod menangani seluruh alur di server Anda sendiri: berlangganan, mengunduh melalui yt-dlp, transcoding melalui ffmpeg, pembuatan feed, dan penyajian RSS. Semua alat yang diperlukan dibundel di dalam image Docker â€” tidak ada lagi yang perlu diinstal atau dikonfigurasi.